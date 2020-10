Koronavírus :: 2020. október 13. 14:47 ::

Müller: fontos az alapbetegségek karbantartása

A több éve meglévő krónikus betegségek karbantartásának fontosságára hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.

Müller Cecília hangsúlyozta: jelentősen növeli a koronavírusos megbetegedés szövődményeinek kockázatát az elhanyagolt, nem rendszeresen karbantartott alapbetegség. A tisztifőorvos arra kérte a rendszeres gyógyszerszedőket, hogy konzultáljanak a háziorvosukkal.

Müller Cecília elmondta: egyre több fertőzöttet, jelenleg 1519 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 160-an vannak lélegeztetőgépen. Kitért arra: a elmúlt 24 órában 1025-tel emelkedett a fertőzöttek száma, 28 beteg halt meg, mindegyiküknek volt valamilyen krónikus betegsége. Továbbra is jellemző a szív- és érrendszeri megbetegedés, a magas vérnyomás, az érelmeszesedés, és többüknek volt valamilyen autoimmun betegsége. Hozzátette: bővült az alapbetegségeken belül az anyagcsere-betegségek köre, a cukorbetegség mellett megjelent a köszvény is. Az elhunytak között vannak daganatos betegek is.

Müller Cecília ismertette: a járvány kezdete óta 39 862 embernél mutatták ki a kórokozót, 27 113 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, az elvégzett laboratóriumi PCR-vizsgálatok száma 841 220. A "koronavírussal összefüggésben" 996-an hunytak el, átlagéletkoruk 75 év, a legfiatalabb 21, a legidősebb 103 éves volt.

Az országos tisztifőorvos kitért arra, hogy százezer emberre a 40. héten 322, a 41. héten 397 fertőzött jutott. Változatlanul érvényes, hogy a sűrűn lakott területeken, a fővárosban és a nagyvárosokban nagyobb a fertőzöttek aránya, de már nincs olyan nagy különbség a sűrűn és a kevésbé sűrűn lakott települések között, a vírus bárhol előfordulhat - jelezte.

A fertőzöttekről elmondta, hogy 21 százalékuk Budapesten, 11 százalékuk Pest megyében, 9 százalékuk Győr-Moson-Sopron megyében van, Borsod-Abaúj-Zemplénre 7, Szabolcs-Szatmár-Beregre 5 százalék jut. "A legkevésbé érintett megye Békés, Komárom-Esztergom és Tolna" - tette hozzá.

Szólt arról Magyarország továbbra is a második hullám felszálló szakaszában van, napról napra emelkedik a fertőzések száma. Ebben a tekintetben a 20-29 éves korosztály továbbra is érintett, de a 30-60 évesek körében is nő az esetszám. A gyermekek fertőzöttsége továbbra sem jellemző, bár ott is látni emelkedést. "Ezek a tendenciák azt mutatják, hogy a vírus már széles körben, a társadalom valamennyi korosztályában jelen van, ennek tudatában kell betartani a szabályokat" - mondta.

Kiemelte, hogy a növekszik azon szociális intézmények száma, amelyekbe a vírus bejutott. Jelenleg 52 ilyen intézmény érintett, a 6630 gondozottból 641 pozitív esetet tartanak nyilván, 156-an vannak kórházban, és 37-en hunytak el.

A tisztifőorvos szólt arról is: az operatív törzs jelenleg 28 óvodában és 16 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 130 osztályban és 3 teljes iskolában van digitális oktatás.

Müller Cecília közölte, hogy nem lehet tudni, kinél hogyan zajlik le a betegség. Az emberek egy része később semmilyen tünetet nem tapasztal, mások elhúzódó rossz közérzetre, fáradtságra, izomgyengeségre panaszkodnak. Az egészség megőrzése és a vírus elleni védekezés szempontjából fontosnak nevezte, hogy az emberek a téli időszakban szedjenek D- és C-vitamint, megfelelően táplálkozzanak, rendszeresen mozogjanak, és igyanak sok folyadékot.

A közelgő őszi szünetről szólva felhívta a figyelmet, hogy a szülők csakis egészséges gyerekeket vigyenek a nagyszülőkhöz. A tisztifőorvos rendszeres lázmérést, koncentráltabb figyelmet és a megszokottnál távolságtartóbb családi érintkezéseket javasolt mindenkinek.

A koronavírus fertőzőképességéről azt mondta: egyelőre nem tudni, hogy a kórokozó szezonálissá válik-e. Felhívta a figyelmet arra, hogy mivel légúton terjedő, cseppfertőződéssel és érintkezéssel is átadható vírusról van szó, az őszi és téli hónapok veszélyesek, ha nem tartjuk be a szabályokat.

Müller Cecília közölte, a szájmaszk védelmi képessége jelentősen gyengülhet, ha nedvesség vagy fizikai hatás éri.

