Néhány olasz tartományban enyhítenek a korlátozásokon

Olaszország több tartományában enyhítenek a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokon. A november első hetében lezárt Lombardiában megnyitnak az üzletek és újraindul a tantermi oktatás - jelentette be Attilio Fontana kormányzó pénteken. További négy tartományban is lazítanak a járványintézkedéseken.

Az eddig kiemelten veszélyes, vörös zónának minősített Lombardia, valamint Piemont és Calabria tartomány besorolása közepes, narancssárga színűre mérséklődik. A rendelkezést Roberto Speranza egészségügyi miniszter péntek este írta alá, és a hivatalos közlönyben való megjelenést követően az enyhítés vasárnap lép életbe.

Attilio Fontana lombardiai kormányzó magyarázata szerint az enyhítés azt jelenti, hogy a régióban újranyithatnak az üzletek, köztük a kereskedelmi központok is, amelyeknek azonban hétvégén zárva kell lenniük. A vendéglátás továbbra is zárva marad. Az általános iskolák felső tagozatos diákjai a digitális tanításból visszatérnek az iskolákba. A régió külső határai továbbra is zárva lesznek, a belső mozgás is korlátozott marad, egyik önkormányzatból a másikba még nem lehet engedély nélkül átutazni. Az éjszakai kijárási tilalom továbbra is érvényben marad, ahogyan az ország egészében. A tízmilliós Lombardiában egy hónap alatt napi majdnem tízezerről a felére sikerült csökkenteni a naponta kiszűrt betegek számát, amely pénteken 5389 volt.

Liguria és Szicília az eddigi narancssárga besorolásból vasárnaptól sárga, vagyis alacsonyan veszélyes besorolásba kerül át.

Ez az öt tartomány az első, amelyekben enyhítettek az október eleje óta bevezetett és fokozatosan szigorított intézkedéseken. Az ország többi részében a helyzet változatlan maradt: továbbra is vörös zónának számít Toszkána, Campania, Calabria, Valle d'Aosta és Alto Adige, ahol jövő héten enyhíthetnek a korlátozásokon.

Országszerte egy nap alatt 28 352 új beteget azonosítottak a csütörtöki valamivel több mint 29 ezer után, tízezerrel kevesebb teszteléssel. A tesztek és az ezeken kiszűrt fertőzöttek aránya 12,7 százalékosnak bizonyult. Egy nap alatt 12 ezerrel csökkent az aktív fertőzöttek száma, amely megközelíti a 788 ezret. Második egymás utáni nap csökkent az intenzív osztályon kezelt betegek száma: az elmúlt 24 órában 64 beteget tudtak levenni a lélegeztetőgépről. A vírus országos reprodukciós rátája alig haladja meg a veszélyességi küszöbnek tartott egyes értéket, és a tartományok felében már egy alá süllyedt.

Egy nap alatt 827 beteg halt meg csütörtöki 822 után, így a halottak száma elérte az 53 677-et.

A kormány még nem véglegesítette a karácsonyi ünnepekre tervezett intézkedéseket, és nem született döntés a sípályák esetleges újranyitásáról sem. A tartományok a teljes oktatási rendszer tantermi újraindítását január második hetétől tervezik, ha ezt a járványadatok lehetővé teszik.

(MTI)