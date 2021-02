Koronavírus :: 2021. február 14. 13:26 ::

Gyorsított eljárással engedélyeztetik az új mutációk ellen kifejlesztett oltásokat az EU-ban

Gyorsított eljárással engedélyeztetik majd az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) fokozottan fertőzőképes mutációi ellen kifejlesztett oltásokat az Európai Unióban - mondta az Európai Bizottság egészségügyért felelős biztosa egy vasárnapi lapinterjúban.

Sztella Kiriakídisz az Augsburger Allgemeine című német lapnak elmondta: a brüsszeli bizottság úgy döntött, hogy nem kell az engedélyeztetési eljárás valamennyi szakaszát lefolytatni a már forgalmazott vakcinák továbbfejlesztett változatainál.

Az új megoldás révén a biztonsági követelmények nem változnak, mégis gyorsabban lehet majd a mutációk elleni védekezésre szolgáló oltóanyaghoz jutni.

A vakcinák mellett a SARS-CoV-2 okozta betegséget (Covid-19) gyógyító szerek engedélyezési eljárását is felgyorsítják - mondta az egészségügyi biztos. Még nem lehet tudni pontosan, hogy mikorra lesz elegendő ilyen gyógyszer az EU-ban, de Brüsszel kiemelten kezeli az ügyet - tette hozzá Sztella Kiriakídisz.

Elmondta, hogy az eddig engedélyezett három oltóanyagból az első negyedév végéig 100 millió adag áll a tagországok rendelkezésére, a második negyedév végéig 300 millió adag, szeptember végéig pedig már 700 millió adag oltást lehet beadni. Így a teljes EU-s lakosság több mint 70 százalékának lehet biztosítani a védettséget (de akkor már valószínűleg lassan lehet is újraoltani a mostani első fecskéket... - a szerk.). Az oltóanyag-mennyiség tovább növekedhet, ha bevezetik a gyógyszereket és egészségügyi termékeket gyártó amerikai Johnson and Johnson-csoport vakcináját is.

Tíz hónappal ezelőtt nem hitte senki, hogy ennyire gyorsan sikerül biztonságos és hatékony oltóanyagokat kifejleszteni, ezért nem lehet azt mondani, hogy a vakcinabeszerzést a tagországok képviseletében intéző Európai Bizottság "csakis hibákat követett el" - mondta a máltai kereszténydemokrata politikus az Augsburger Allgemeine hírportálján közölt interjúban (valakik mégis előbb szereztek, lakosságarányosan több vakcinát; és valójában nálunk is voltak gyors vakcinátban bízó szakértők a tévékben, akik még túl optimistáknak is bizonyultak - a szerk.).

"Az EU nélkül nem jutottak volna vakcinához mind a 27 tagország polgárai a hazájuk nagyságától és gazdasági erejétől függetlenül" - tette hozzá Sztella Kiriakídisz hangsúlyozva, hogy "az európai oltási stratégia sikeres".

(MTI)