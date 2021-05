Koronavírus :: 2021. május 14. 19:27 ::

Holnap ér véget a vészhelyzet Felvidéken - így nem lesz kijárási tilalom és gyülekezési korlátozás se

Véget ér szombaton a koronavírus járvánnyal összefüggésben tavaly októberben bevezetett vészhelyzet Szlovákiában - az erről szóló döntést pénteki ülése után jelentette be a pozsonyi kormány.

Felvidéken tavaly októbertől léptetett érvénybe vészhelyzetet a pozsonyi kormány, az eredetileg 45 napra kihirdetett vészhelyzetet később még 5 alkalommal meghosszabbították, legutóbb április végén 30 nappal. A legutóbbi hosszabbítást még a parlamentnek is jóvá kellett volna hagynia legfeljebb 20 nappal a vonatkozó kormánydöntés után. Erre azonban már nem került sor, mivel a kabinet pénteki ülésén szombati hatállyal megszüntette a vészhelyzetet.

A vészhelyzet megszüntetésével egyidőben véget ér a kijárási tilalom, és a megszűnnek a gyülekezési szabadságra vonatkozó - a vészhelyzethez kötődő - korlátozások is. A kormányzat a javuló járványügyi adatok mellett leginkább azzal indokolta a vészhelyzet megszüntetését, hogy a pozsonyi törvényhozás pénteken jóváhagyta a gazdasági mobilizációról szóló törvény módosítását.

Az említett jogszabály módosítása lehetővé teszi, hogy a jövőben a kormány ne csak vészhelyzeti állapotban vagy annál magasabb állapotszinten hozhasson meg bizonyos korlátozó intézkedéseket, egyebek között a létfontosságú árucikkek forgalmáról. Ezeknek az intézkedéseknek a meghozataláról a jövőben már rendkívüli helyzet idején is dönthet a kabinet. A gazdasági mobilizációról szóló törvényben eredetileg azt is módosítani akarták, hogy az orvosok munkára való behívása már rendkívüli helyzet idején is lehetővé váljon, ám ennek lehetőségét végül a vészhelyzeti állapothoz kötötték.

Felvidéken még tavaly márciusban hirdetett rendkívüli helyzetet a kormány, ez jelenleg is hatályban van, és egyelőre marad is. A vonatkozó tót szabályozás szerint 3 állapotszint van, ezek közül a legenyhébb a rendkívüli helyzet, amit sorrendben a vészhelyzet majd a rendkívüli állapot követ. Legutóbbit a parlament javaslatára az államfő hirdeti ki, ám erre még nem volt példa a műállam történetében, s arra rendszerint csak háborús helyzetben kerül sor.

A vészhelyzet megszűntetése "mindenki győzelme." mondta az intézkedés bejelentését követően Eduard Heger tót kormányfő. "Megígértük, hogy a vészhelyzet egy perccel sem tart majd tovább, mint ahogy az szükséges lesz, ezt be is tartottuk" - idézte Heger szavait a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség. Az ún. Szlovákiában a múlt héten adták le a petíciós bizottság tagjai az államfői hivatalban azt a közel 600 ezer aláírást, amellyel egy előrehozott parlamenti választást célzó népszavazást kezdeményeznek. A tavaly februári parlamenti választásokon megbízatást szerzett négypárti tót kormánykoalíció pártjainak támogatottsága az elmúlt egy évben érezhetően visszaesett, nem utolsó sorban a népszerűtlen járványintézkedésekkel összefüggésben.

Felvidéken már két hónapja lassan, de folyamatosan javulnak a járványügyi adatok, csökken az újonnan kimutatott koronavírus-fertőzések száma, és hasonló trend figyelhető meg a kór miatt kórházban ápoltak, illetve a kórnak tulajdonított új halálesetek tekintetében is. A Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) adatai szerint pénteken közel nyolcszáz embert kezeltek kórházban a kór miatt, a halálesetek száma pedig 33-mal 12 135-re emelkedett. Pénteken mintegy 7 ezer PCR-tesztből azok valamivel több mint 4 százaléka bizonyult pozitívnak. A mintegy öt és fél millió lakosú országrészben péntekig a legalább egy oltást már megkapott beoltottak száma 1 millió 348 ezer volt, közülük mintegy 628 ezren már a második oltásadagot is megkapták.

(MTI nyomán)