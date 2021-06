Az utóbbi egy évben rendre rasszista összeesküvésnek minősítették azt a felvetést, hogy a világjárványt okozó SARS-CoV-2, köznyelven a Covid–19 megbetegedést okozó koronavírus a Vuhani Virológiai Intézetből szabadult ki és indult világhódító útjára. Míg az amerikai elnökválasztás közeledtével Donald Trump egyre keményebben beleállt a „Kína-vírus-teóriába”, a liberális fősodrású média az amerikai hírszerzéssel egyetemben igyekezett ezt megcáfolni, a gyanú szerint szándékosan gyengítve a volt elnök választási esélyeit.

A demokrata elnökkel a Fehér Házban azonban új erőre kapott a laborszökevény-elmélet, a hírszerzés sem tartja már kizártnak, sőt Joe Biden utasította is az illetékes szerveket, hogy három hónapon belül állapítsák meg: vuhani laborból szabadult-e el a vírus, vagy sem.

A Newsweek szerint a hirtelen irányváltás annak tudható be, hogy

Ez pedig a kibertérben tevékenykedő, nyilvánosan elérhető forrásokkal dolgozó hobbinyomozók fáradhatatlan kutakodásának köszönhető, írja az Index.

Drasztikus helyzetek drasztikus lépéseket kívánnak



Az említett nyomozók DRASTIC néven egy külön csoportot hoztak létre felfedezéseik megosztására és összeegyeztetésére, de sokáig csak a Twitter világában voltak ismertek. A hosszabb nevén Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating COVID–19 (Decentralizált Radikális Autonóm Kutatócsapat a Covid–19 Feltárására) eleinte rendre zsákutcába futott a vírus eredetének kutatásában, és nemegyszer összekülönbözött az elméletet elvető tudósokkal. Idővel azonban módszereik finomhangoláson estek át, minőségi munkájuk pedig egyre nagyobb követőtábort vonzott be, köztük tudósokat és újságírókat.

A DRASTIC kutakodásaiból egyebek közt az derül ki, hogy:

Persze ez nem bizonyít még semmit, és Kína együttműködése nélkül aligha lehet majd egyértelműen bizonyítani az elméletet. Mindazonáltal a DRASTIC által összegyűjtött adatok, tanulmányok és egyéb információmorzsák kétségbevonják azt a verziót, hogy a vírus csak úgy átugrott az emberre, mondjuk a vuhani vadhúspiacon.

A nagy falazás Kínának

Jó ideig befolyásolták a közvéleményt arról, hogy a laborszökevény-elmélet marhaság a járványgyanús kórokozók nemzetközi tanulmányozásával foglalkozó NGO elnökének megnyilvánulásai. Peter Daszak biológus huszonhat másik tudóssal egyetemben ítélte el az elméletet a The Lancet tekintélyes orvosi laphoz eljuttatott nyílt levélben, és bárkinek nekiment, aki ezzel ellenkező álláspontra helyezkedett.

Daszak szavát jó ideig szinte senki sem vonta kétségbe, abból kiindulva, hogy saját szervezete, az EcoHealth Alliance jó hírét kockáztatta volna ezzel. Ebben akaratlanul Donald Trumpak is szerepe volt, hiszen az elméletet politikai kérdéssé tette, és mivel Daszak kitartott álláspontja mellett, a Trump-kormányzat felmondott minden szerződést az NGO-val. A biológust pedig egyes orgánumok egyenesen a jobboldali összeesküvéselmélet-gyár mártírjának állították be.

Csakhogy Daszakról azt is tudni kell, hogy szorosan együttműködött Si Cseng-livel, a vuhani laboratórium igazgatójával, és több százezer dollárnyi amerikai kormányzati támogatást kapott a koronavírus genetikai módosításának tanulmányozására a vuhani intézetben.

Azért Vuhanban, mert az Egyesült Államokban 2014-ben az ilyen jellegű kutatásokat betiltották. (Állítólag - a szerk.) A nyílt levél aláíróiról pedig kiderült, hogy az EcoHealth úgy fogdosta össze őket, hogy úgy tűnjön, a nyilatkozat tudósok széles körének álláspontját képviseli.

Arról a Peter Daszakról beszélünk, aki tagja volt a vírus eredetét kutató, az egészségügyi világszervezet (WHO) által Kínába delegált csapatnak. Tehát nem

elég, hogy Daszak kutatóként dolgozott Vuhanban a Virológiai Intézet igazgatójával, de a Kína előtti meghunyászkodással vádolt WHO pont őt küldte oda vizsgálódni.

Elfogulatlansággal aligha lehet meggyanúsítani. A biológus ráadásul ki is használta, hogy Trump átpolitizálta a témát, februárban a Joe Bidennek címzett Twitter-bejegyzésében azt írta:

Guanótól Vuhanig

A Newsweek történetének egyik kulcsszereplője, a Twitteren a The Seeker (A Kereső) néven futó indiai online nyomozó 2020 elején már kételkedni kezdett a Daszak által szorgalmazott irányvonalban, amelynek célja gyanúsan a figyelemelterelés volt.

A Kereső el is kezdte felvenni a kapcsolatot a hozzá hasonlóan kétségekkel küszködőkkel, míg meg nem találta Si Cseng-li 2020 februárjában publikált tanulmányát a SARS-CoV-2-ről, amelyről a kínai intézetigazgató azt állította, hogy mintha a semmiből tűnt volna fel. A vírus teljes génállományát ismertető értekezésben önmagát leleplezve ismertette a RaTG13 kódnevű, denevérből származó koronavírust, amelynek génállománya 96 százalékban egyezik a mostani kórokozóéval.

A tanulmányban azonban nem bocsátkozott részletekbe afelől, hogy a denevér latin nevéből, a Rhinolophus affinisből, a vírus származási helyéből, Tongguanból és a felfedezésének idejéből, 2013-ból összerakott RaTG13-at pontosan holt találták meg.

Fel is merült a gyanú, hogy miért most hallani a járványt okozó vírussal majdnem tökéletesen megegyező kórokozóról, ráadásul ha ennyire hasonlítanak, akkor a Sars-Cov-2 néven ismert vírus mégiscsak emberi beavatkozás terméke lehet.

A Kereső végül rátalált egy olyan, vállalkozókat, mérnököket és az Innsbrucki Egyetem mikrobiológusát, Rossana Segretót összefogó csoportra, amely nyitott volt arra, hogy felgöngyölítse a RaTG13 eredettörténetét. Hozzá is láttak az internet átfésüléséhez, és egymás után nyálazták át a Vuhani Virológiai Intézet korábbi tanulmányait.

Bevonva a DRASTIC csapatát a kutatásba, a fáradságos munkának meg is lett az eredménye: a RaTG13-at visszavezették a dél-kínai Jünnan tartomány Mocsiang megye egyik rézbányájába, ahol

2012-ben denevérürülék lapátolása után több bányász megbetegedett, és a jelenlegi koronavírusos megbetegedés tüneteivel kórházba kerültek. Több bányászt lélegeztetőgépre kellett helyezni, egyikük pedig el is hunyt. Si Cseng-li el is ismerte, hogy járt kutatócsapatával a bányában, és mintákat is vett onnan, amelyeket visszavitt a vuhani intézetbe.