Koronavírus :: 2021. június 19. 13:05 ::

Mától taj-szám nélkül is oltáshoz juthatnak a külföldiek és a hazánk jelenlegi határain kívül élő magyar állampolgárok

Szombattól már az itt élő, taj-számmal nem rendelkező regisztrált külföldieknek és a taj-számmal nem rendelkező külhoni magyar állampolgároknak is megnyílik az EESZT időpontfoglaló rendszere - közölte a koronavírus.gov.hu szombaton.

A kormányzati portálon azt írták, újabb szakaszához ér a magyar oltási program, miután a magyar lakosság 55 százaléka és a regisztráltak 92 százaléka már felvette az oltást, a kormány lehetővé teszi a Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok oltását is.

Felidézték: a két célcsoport május eleje óta tud regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu honlapon. Az itt élő külföldiek számára külön angol nyelvű regisztrációs felület is elérhető, és most szombaton számukra is megnyílik az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (EESZT) internetes időpontfoglaló rendszere.

Akik érvényesen regisztráltak, azok az előzetes regisztrációjuk során megadott email-címre értesítő levelet kapnak, amely tartalmazza a taj-számmal nem rendelkezőknek létrehozott angol nyelvű időpontfoglaló felület elérési linkjét, valamint az EESZT által generált technikai azonosító számot, az úgynevezett PID numbert.

Az e-mail-értesítőben szereplő linkre kattintva, a regisztrációkor megadott valamely okmányazonosító és a megküldött technikai azonosító szám (PID number) együttes használatával tudnak belépni az időpontfoglaló felületre.

Hozzátették: országosan Sinopharm-, Pfizer- és korlátozott mennyiségben Szputnyik V oltás foglalható.

Az oltakozóktól azt kérik, vigyék magukkal a kinyomtatott, kitöltött és aláírt hozzájáruló nyilatkozatot, amely megtalálható a koronavirus.gov.hu honlapon.

Az oltás után az itt élő külföldiek és a külhoni magyar állampolgárok is jogosultak lesznek a védettségi igazolványra - olvasható a honlapon.

(MTI)