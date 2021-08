Koronavírus, Videók :: 2021. augusztus 31. 13:44 ::

A ló túloldala - grafén és 5G-kompatibilitás az oltásokban

Manapság a közéletet a koronavírus és a hozzá kapcsolódó oltások tematizálják leginkább. Egy nehéz és szerteágazó téma esetén törvényszerű, hogy mindkét oldalon megjelennek azok a személyek, akikről joggal gondolhatjuk, hogy teljesen megőrültek. Ezt hivatott alátámasztani a következő videó is.

A vírus semmi, a hazugság minden

Tudta Ön, hogy az oltásokban egy toxikus anyag, úgynevezett grafén található, amelyet semmilyen komolyan vehető fórumon soha nem említettek, de Pócs Alfréd természetesen már mindent tud róla? Szervezetünkbe bejutva oxidatív stresszt, sejtmembrán-sérülést vagy éppen DNS-károsodást okozhat, a tüdőben fölszaporodva pedig kétoldali tüdőgyulladást. Persze ez még mind semmi!

A grafén kompatibilis az 5G-vel, a rezonanciája 41.6 GHz. Ha ezzel besugározzuk, akár fel is robbanthatja a belső szerveinket, de a grafén és az 5G házasságával akár mentális manipulációval is befolyásolhatjuk az embereket, gondolataikat és emlékeiket is irányíthatjuk!

Jó hír ugyanakkor, hogy például a Moderna-oltásban wi-fi-vevőt is találunk, így a jövőben költségmentesen tudjuk saját magunknak szolgáltatni az internetet otthonainkba. Ráadásul az oltások egyfajta operációs rendszerként is felfoghatóak, így rendszeresen frissíthetjük azokat a gördülékenyebb megoldások elérése érdekében.

Köszönjük a hasznos információkat... És azt, hogy az ilyenek miatt kerülnek időnként lehetetlen helyzetbe azok, akik szkeptikusak ugyan ezzel az egész koronacirkusszal kapcsolatban, de próbálnak megmaradni a józan ész talaján.

(Kuruc.info)