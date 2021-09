Koronavírus :: 2021. szeptember 24. 13:50 ::

Az már rendben van, ha a munkáltató írja elő a kötelező oltást?

Na tessék: rendben lesz, ha a munkáltató előírja a kötelező oltást, sőt a baj azzal van, aki nem oltatta be magát Orbán Viktor szerint - bírálja a Mi Hazánk a miniszterelnök Kossuth Rádióban elhangzott mai kijelentését.

Megismétlik álláspontjukat: a Mi Hazánk kiáll az emberek szabadsága mellett, tiltakozunk az oltás kötelezővé tétele ellen, és elutasítjuk a gyerekek oltását is. Felháborító az a megbélyegzés és hátrányos megkülönböztetés, amit az oltatlanokkal szemben művel a kormány: nem lehetnek másodrendű állampolgárok!

Rámutatnak: az oltásokat együtt erőlteti a kormány, a balliberális tömb és a vakcinagyártók, akik egyébként ezért semmilyen felelősséget nem vállalnak. Egészen elképesztő, hogy már a gyerekek oltása is folyik, és diszkriminálják azokat, akik valami miatt nem akarnak élni ezzel a lehetőséggel. A Mi Hazánk szerint felháborító, hogy világszerte olyan szerződéseket kötöttek ezekkel a gyógyszeripari vállalatokkal a kormányok, amelyben kifejezetten kimondják, hogy a vakcinagyártók semmilyen felelősséget nem vállalnak, bárkivel bármi történjen is. És ha ezt kritizálni meri az ember, akkor rögtön jön a megbélyegzés és a kirekesztés, holott az oltásnak is vannak mellékhatásai, amiről teljeskörűen kellene tájékoztatni az embereket, hogy mindenki felelős döntést hozhasson a jövőjéről.

A jövő évi országgyűlési választáson mind a 106 választókerületben önálló képviselőjelöltet állít a Mi Hazánk, az egyetlen Gyurcsány-mentes ellenzéki párt, emlékeztet Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese.