Anyaország, Koronavírus :: 2021. szeptember 24. 09:12 ::

Kampányüzemmód: a választás előtt visszaadják a teljes 13. havi nyugdíjat, minimálbér-emelés is lesz

Nagy forgalom van Budapesten, nemcsak a közutakon, hanem a politikában is. Eljöttek a barátaink, egymásnak adják a kilincset tudósok és politikusok – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió péntek reggeli műsorában a Budapesten megrendezett demográfiai csúcstalálkozóról.



Korábbi fotó (Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)

Emlékeztetett: a francia elnök kezdeményezésére megindult egy vita Európa jövőjéről. Európa jövője azon múlik, hogy lesz-e gyermek – hangsúlyozta. A kormányfő kifejtette:

Ha nincsenek gyerekek, nincsenek családok, nem érdemes beszélni Európáról. Ezért nem szabad elfogadni, hogy saját gyermekek helyett Európa migránsokkal próbálja pótolni a népességet. Mi, magyarok próbálkozunk, Magyarország példátlan dolgot tesz. Azért jönnek hozzánk, mert a magyar családpolitika ortodox, példátlan, különleges Európában. Olyasmivel próbálkozunk, amivel más nem. A családpolitika sikerességéhez kell egy, de inkább két évtized családpolitikai rendszer. Nekünk csak tíz évünk volt eddig, még csak félúton vagyunk, de a jelek biztatók.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy „egy hiányzó gyermek helyett idehozunk valakit Afrika belsejéből”. Az "LMBTQ-közösségről" a miniszterelnök azt mondta:

nem várhatják el, hogy a kivétel legyen az általános.

Azt nem fogadjuk el, hogy mások akarják a gyerekeinket nevelni. Nagyon világossá kell tennünk, hogy a csekély számú kivétel nem lehet általános. Elfogadó, semmilyen hátrányban nem részesítő politikában van részünk Magyarországon – jelentette ki a miniszterelnök, és hozzátette: kell gazdasági motiváció ahhoz, hogy a fiatalok elkötelezzék magukat a családalapítás mellett. Mindenkit meggyötört a pandémia, de a legnehezebb azoknak volt, akik gyermeket neveltek. A legnagyobb tisztelet azoknak az édesanyáknak jár, akik otthon maradtak a gyerekekkel, fantasztikusan helytálltak, le a kalappal a családok előtt, akik nagyon nagy terheket viseltek – hangsúlyozta a kormányfő.

Most, hogy eljutottunk oda, hogy a gazdaság újraindítása várakozáson felül sikerült, el kell dönteni, hogy hová tegyük a pluszpénzt. Azt gondoltuk, hogy mivel a családok viselték a legnagyobb terheket, visszaadjuk nekik a befizetett adót. Örülök, hogy a nemzeti konzultáció ezt megtámogatta – mondta a családi szja-visszatérítéssel kapcsolatban, amit Varga Mihály pénzügyminiszter jelentett be a miniszterelnöki rádióinterjú előtt nem sokkal.

A kormánynak van két nagy adóssága: 2010-re a Gyurcsány–Bajnai-kormányok csődbe vitték az országot. A mi kormányunk, a polgári, nemzeti, kereszténydemokrata kormány, ezt jóvá fogja tenni – fogalmazott Orbán Viktor. Közölte:

Azon dolgozunk, hogy a teljes 13. havi nyugdíjat még a választások előtt visszaadhassuk, és emelni kell a minimálbért. Utóbbiról a munkaadóknak és a munkavállalóknak meg kell állapodniuk, ha nem sikerül, akkor lép a kormány. Most nagyot akarunk lépni, majdnem 20 százalékos emelésre készülünk, de ez nagy terhet fog jelenteni a kisvállalkozásoknak – ha nem segít a kormány, de segítünk: a minimálbér-emelésért cserébe le fogjuk csökkenteni az adókat. A garantált bérminimumot is meg fogjuk emelni.

A miniszterelnök a járványügyi helyzetről elmondta: előállhat, hogy lesz negyedik hullám. A kérdés csak az, hogy mit tehetünk. Mint mondta, a vírus sokáig jobban ismert minket, ezért állt nyerésre, de most már majdnem olyan jól vagy jobban ismerjük a vírust, mint ő minket.

Az egyetlen megoldás az oltás. A baj azokkal van – ha szabad így fogalmaznom –, akik nem oltatták be magukat, ők életveszélyben vannak. A magyarok bátrak, kockáztatnak, és csak akkor döbbennek rá, hogy baj van, ha a baj kopogtat az ajtón – mondta a miniszterelnök, hozzátéve: Magyarországon ellenállásba ütközne, ha kötelezővé tennék az oltást. Mint mondta, azt már könnyebben elfogadják, hogy az egészségügyi dolgozókat kötelezően oltsák be, és talán az is elfogadott, hogy a munkáltató dönthessen a kötelező oltásról. Ebben az ügyben hamarosan döntés születik – tette hozzá Orbán Viktor. Ennél több kötelezettséget nem fogadnak el az emberek.

A magyar nem tűri el, hogy beleavatkozzanak az életébe, és ezt a kormány elfogadja. Év végéig 17-18 millió oltóanyag lesz az országban, bárkit beoltunk/be tudunk oltani elsőre, másodjára, harmadjára. Ha lesz bármilyen korlátozás, a védettségi igazolvány visszatérését javaslom. Azokat kell korlátozni, akik nem oltatták be magukat. A méltányosság elve ezt követeli meg, hiszen az oltottak mindent megtettek a szabad életért – zárta a beszélgetést a miniszterelnök.

(Index)