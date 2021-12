Koronavírus :: 2021. december 4. 17:51 ::

Csak jövőre várt ennyire mutálódó variánst a BioNTech-vezér - de már fejlesztik az új oltóanyagot

Biztos, hogy szükség lesz egy új vakcinára az omikron variáns ellen – ezt mondta Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója pénteken, írja a Reuters nyomán az Index.

A Pfizerrel közösen koronavírus-vakcinát fejlesztő cég vezetője úgy fogalmazott: viszonylag hamar ki tudnak fejleszteni egy új vakcinát az omikron variáns ellen, az viszont a következő hetekben dől majd el, hogy mikor lesz erre szükség.

Én úgy látom, hogy valamikor mindenképpen szükségünk lesz egy új vakcinára ez ellen az új variáns ellen. A kérdés csak az, hogy mennyire sürgősen kell létrehoznunk

– mondta a vezérigazgató, aki arra is emlékeztetett, hogy már dolgoznak ezen az új oltóanyagon. Ugur Sahin hozzátette: a harmadik oltásokkal szintén időt nyerhetnek ahhoz, hogy kifejlesszék a vakcinát, ami aztán majd jobb védelmet nyújt az omikron ellen.

Ugur Sahin emellett azt is elismerte, hogy a variáns korai megjelenése még őket is meglepte.

Ez a rendkívüli mértékben mutálódó vírus hamarabb érkezett, mint amire számítottam. Úgy gondoltam, hogy valamikor a jövő évben érkezhet majd

– mondta. Mindeközben Sahin emlékeztetett arra, hogy a jelenleg rendelkezésre álló Pfizer–BioNTech-vakcina az előrejelzések szerint jó védelmet biztosíthat az omikron variáns okozta betegség ellen is. A vezérigazgató végül arról beszélt, hogy az omikron variáns megjelenése szerinte erősíti azt a feltevést, miszerint – például az influenzához hasonlóan – évről évre szükség lesz újabb oltásokra a koronavírus ellen.

Európában eddig csak néhány tucatnyi esetben mutatták ki a variáns jelenlétét, ettől függetlenül az európai államok – köztük Magyarország is – komoly beutazási korlátozásokat vezettek be azokkal a dél-afrikai államokkal szemben, ahol először terjedni kezdett a mutáns. Mindeközben a vakcinafejlesztők is dolgoznak már az új oltóanyagokon, amelyek nagyobb védelmet biztosítanának a variáns ellen. A vírusos eseteknél eddig többnyire szokatlan, de enyhe tüneteket észleltek. Magyarországon egyelőre nem mutatták ki a jelenlétét, de a szakértők számítanak arra, hogy előbb-utóbb megjelenik.

