Egy nő beállított a bukaresti sürgősségire, és kérte, hogy vegyék ki belőle az oltással beültetett chipet

A bukaresti Szent Pantelimon kórház szóvivője elmesélte, hogy a sürgősségi személyzetének idegeit egy fiatal nő tette próbára, aki egyszer csak azzal állított be, hogy felvette ugyan az oltást, de most már szeretné, ha eltávolítanák a szervezetéből. Az ok: tudja, hogy a vakcinával chipet juttattak a testébe, de most már megbánta, hogy beadatta, úgyhogy legyenek szívesek kivenni onnan.



Illusztráció: Adam Maida/The Atlantic

Ezzel tanúbizonyságot tett arról, hogy nem sokat javult a helyzet február óta, amikor egy felmérés kimutatta: a romániaiak közel 40 százaléka meg volt győződve arról, hogy az oltással chipet akarnak a szervezetébe juttatni, hogy azzal nyomon követhető és/vagy manipulálható legyen.

Mint kiderült, a nő eleve ódzkodott attól, hogy beoltassa magát, de végül a családja meggyőzte.