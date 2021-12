Koronavírus, Videók :: 2021. december 18. 19:58 ::

Covid-halottnak könyvelik azt is, aki nem volt az: leleplezés egy kórházi dolgozótól a frontvonalból

Leleplezés! Covid-halottnak hazudják a statisztikában azt is, aki nem volt az - hangzik el egy ápolótól az alábbi videóban: a Mi Hazánk feljelentést tesz a közérdekű adatok meghamisítása miatt. Hiába ismeri el a kórházi dolgozó, hogy tudja, hogy az adott illető nem volt covidos, mégis annak könyvelik el a hivatalos statisztikában, és azt is elmondja: ha valamelyikük beszélne erről a nyilvánosság előtt, biztosan kirúgnák. Az egészségügyi dolgozók közül rengetegen csak a zsarolás miatt oltatták be magukat, ahogy a felvételen is hallható. Szóbeszédekből már sokan tudhattunk arról, hogy mi folyik valójában a kórházakban, de itt most olyan bizonyíték került elő, amely meg kell, hogy győzze az eddig kétkedőket is. Oszd meg a videót, hogy mindenki megtudja az igazságot! - írja Facebook-bejegyzésében Dúró Dóra.