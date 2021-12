Koronavírus :: 2021. december 21. 18:07 ::

BioNTech-vezető: három oltás sem elég az omikron megállításához, de szerencsére már készül is a következő vakcina

Az omikron-variáns megállításához még a három oltás is kevés – ezt mondta Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója a francia Le Monde-nak adott interjújában.



Fotó: Michele Tantussi/Reuters

"Tudnunk kell, hogy még a háromszor beoltottak is képesek átadni másnak a fertőzést. […] Egyértelmű, hogy most már nagyon messze vagyunk attól a 95 százalékos hatásosságtól, amelyet az eredeti koronavírussal szemben megszereztünk" – fogalmazott Sahin az omikron-variánsról beszélve. Kifejtette: már az eddigi adatokból is látszik a hatásosság csökkenése, de idővel, az újabb kutatások elkészültével még az is kiderülhet, hogy a most láthatónál is jobban visszaesett ez az omikron variánsnál.

A BioNTech vezetője mindeközben arról is beszámolt, hogy az Egyesült Királyságból és Dél-Afrikából biztató adatok érkeztek arról, hogy az oltás a súlyos szövődmények ellen továbbra is jó védelmet ad. A Dél-afrikai Köztársaságban végzett vizsgálatok szerint már két oltás is 70 százalékkal csökkentette a kórházba kerülés esélyét.

Ugur Sahin az interjúban azt is megerősítette, hogy dolgoznak azon a korábban már bejelentett vakcinán, amely kifejezetten az omikron variáns ellen lenne képes hatni. Leszögezte azt is, hogy tudják tartani a korábban megszabott határidőt, így márciusra már meg is érkezhetnek az első vakcinák, amennyiben a gyógyszerhatóságok is zöld utat adnak ehhez. (Orbán már rendelt is belőle 9,5 millió adagot - a szerk.)

(Index nyomán)