Koronavírus, Sport :: 2022. január 12. 10:22 ::

Djokovics elismerte, hogy megszegte a szabályokat, amikor covidosan utazgatott

Az utóbbi napokban újabb és újabb fejlemények látnak napvilágot Novak Djokovics ügyében, akiről még mindig nem tudjuk, játszhat-e a január 17-én kezdődő Australian Openen.

A legfrissebb fejlemény, hogy Djokovics elismerte, megszegte a koronavírussal kapcsolatos szabályokat, amikor decemberben egy interjú miatt találkozott egy szerb újságíróval, két nappal azután, hogy pozitív lett a tesztje.

Djokovics azt is elárulta, Ausztráliába érkezése után hibásan töltötte ki a beutazáshoz szükséges dokumentumot, amelyben az állt, hogy az utazás előtti 14 napban nem utazott sehova, holott járt Szerbiában, majd Spanyolországban is. A teniszező az ügynökére hárította a felelősséget, aki szerinte rossz rubrikát ikszelt be, de nem szándékosan hibázott.

Az ausztrál bevándorlási hivatal korábban azt kommunikálta, hogy ha kiderül, hogy hamis információk szerepeltek Djokovics irataiban, akkor megvonhatják a vízumot tőle.

(24)