Koronavírus :: 2022. január 12. 12:56 ::

A Covid-diktatúra arcai - az érem másik oldala (II.)

Sajnos azt a megállapítást kell tennem, hogy igencsak sok olvasói és személyes megkeresés érkezik hozzánk, melyek mind olyan eseteket írnak le, melyek nemhogy a fősodratú médiában, de nagyjából sehol sem jelennek meg, mert sehol sem jelenhetnek meg. És senki ne intézze el ezt egy kézlegyintéssel, nem vad konteókról van szó, az ilyesmi – valljuk be – eleddig nem is érdekelte az érintettek nagy részét, teljesen hétköznapi emberekről van szó, akik csak egy valamit akarnak: szabadon dönteni. No, azt nem lehet… Ezért eljutottam a pontra, hogy rendezett formába öntöm az ilyen ügyeket. Az első történetet már megismertük, most jöjjön a második!

Ugyebár manapság szinte már a csapból is az folyik, hogy hiába is lesz magas az átoltottság esetleg, az nem is ér semmit, hiszen ott vannak a gyerekek, és ők fertőznek. Aztán két perc múlva arról van szó, hogy a gyerekekre is veszélyes lehet, ezért az ő védelmükben kell őket oltatni. Ellentmondás van a két állítás között? Igen. Milyen meglepő, ugye?



Illusztráció: MTI/Komka Péter

Jelen pillanatban még azt mondják, a gyermekek oltása nem kötelező, az a szülő döntése. Igen ám, de ismerve a kormányzat kommunikációját, ők azt mondják, általában véve sem kötelező az oltás, ami egy hazugság. Mert miután felhatalmazta a munkáltatókat, hogy kötelezővé tehessék, állami cégek esetében és pár egyéb helyen éltek is ezzel, ez gyakorlatilag egyenértékű a kötelező oltással, hiszen dolgoznia mindenkinek kell… Kellene, de ezt nem hagyják.

Nos, így érdemes szemlélnünk a gyerekek oltását is, hiszen sajnos akadnak kivételek. Az állami gondozott gyermekek számára „erősen ajánlottá” tették, de már olyan történettel is találkoztam, hogy hiába vannak a gyermekek gyakorlatilag születésük óta (most 13-14 évesek) nevelőszülőknél, mivel állam gondozottak, gyakorlatilag megfenyegették a szülőket, ha nem oltatják be őket, elveszik őket tőlük.

Erről egy iránymutatás is van már, mely szerkesztőségünk birtokába jutott:

Egy jogász forrásunk véleményét is kikértük az ügyben.

– Érzékelem a helyzet súlyosságát, de azért mindenekelőtt leszögezem, hogy ennek a szakmai iránymutatásnak jogi kötőereje nincsen. Pont ebből az okból kifolyólag viszont arra sem látok jogi lehetőséget, hogy ez az állásfoglalás önmagában véve bíróság előtt megtámadható legyen és a visszavonását lehessen követelni. Erre akkor lehet lehetőség, ha a helyzet tényleg odáig fajul, hogy a nevelőszülővel szemben szankciót alkalmaznak, amely ellen már lehet helye bírósági eljárásnak, amelynek keretében már vitatható az állásfoglalás orvosszakmai tartalma – fogalmazott.

– Úgy gondolom, hogy a felvázolt negatív jogkövetkezményekre ennek ellenére célszerű előre felkészülni, mert pont emiatt a jogi értelemben vett megfoghatatlansága miatt lehet veszélyes ez az állásfoglalás. Ennek érdekében azt javaslom, hogy amennyiben erre van lehetőség és a gyermek egészségügyi állapota miatt szükséges, az érintett gyerekekkel forduljanak szakorvoshoz és szerezzenek be orvosi szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy a Covid-oltás az adott gyereknek ellenjavallt. Így amennyiben a gyámhatóság számon kéri az iránymutatás betartását, akkor azzal szemben - összhangban egyébként a Covid-oltásra egyéb területeken kötelező kormányrendeletekkel - mentességet ad az egyedi orvosi szakvélemény az ellenjavallatról – zárta gondolatait.

Lantos János – Kuruc.info