Koronavírus :: 2022. február 1. 22:02 ::

Norvégiában is eltörlik a korlátozások túlnyomó részét

Norvégiában azonnali hatállyal eltörlik a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások túlnyomó részét - jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Jonas Gahr Store, a skandináv ország kormányfője.

Az intézkedést azzal indokolta, hogy bár magas a koronavírus omikron változata miatti fertőzöttek száma, nem valószínű, hogy ez túlterhelné az egészségügyi ellátórendszert.

"Még ha sokan meg is fertőződnek, kevesebb a kórházba kerülők száma. Jól védenek a vakcinák. Ez pedig azt jelenti, hogy lazíthatunk számos korlátozáson még akkor is, ha a fertőzöttek száma rohamosan nő" - jelentette ki Store. Hozzátette, hogy az alapvető távolságtartási szabályok és a zsúfolt tereken a maszkviselés továbbra is hatályban marad.

Az éttermekben például az eddig érvényben lévő szigorítás feloldásával 23 óra után is felszolgálhatnak alkoholt, megszűnik a távmunka kötelezettsége és eltörlik a magánösszejövetelekre vonatkozó, tízfős korlátozást is.

Hasonló enyhítéseket vezettek be kedden Dániában, és a napokban más európai országokban, így Nagy-Britanniában, Írországban és Hollandiában is.

(MTI)