Koronavírus, Külföld :: 2022. február 11. 21:32 ::

A belgiumi és a franciaországi korlátozásokra is jó hatással volt a szabadságkonvoj híre

Belgium lazított a koronavírus-járvány visszaszorítására bevezetett rendkívüli intézkedéseken, február 18-tól újra megnyithatnak az éjszakai szórakozóhelyek, az éttermek és a bárok pedig korlátlanul nyitva tarthatnak - jelentette be Alexander De Croo belga miniszterelnök pénteken.

Kora esti sajtótájékoztatóján a kormányfő hozzátette: a zenés-táncos mulatóhelyek legfeljebb 70 százalékos kapacitásig telhetnek meg. Amennyiben viszont teljes mértékben biztosított a levegőminőségre vonatkozó célértékek betartása, a rendezvényhelyszínek befogadóképességük akár 100 százalékában fogadhatnak vendégeket.

A vendéglátóhelyeken megszűnik a beltérben elhelyezett asztaloknál fogyasztó vendégek számára vonatkozó hatfős korlátozás. A bárok, éttermek és kávéházak bezárásának kötelező, jelenleg éjféli időpontját megszüntetik, továbbá lehet állva, például a bárpultnál is fogyasztani. Csak a személyzetnek kell az orrot és a szájat eltakaró maszkot viselnie. Beltéri rendezvények esetében ötven fő részvétele felett, szabadtéri rendezvények esetében pedig száz fő részvétele felett kötelező a védettségi igazolvány bemutatása.

A zárt térben tartott sportesemények megtartása 200 fő részvételével engedélyezett, a szabadtéri sportok esetében a létszámkorlátozás megszűnik. Feloldották továbbá a távmunkára vonatkozó valamennyi szabályozást, az otthoni munkavégzés azonban továbbra is javasolt. Nem lesz korlátozás az üzletekben vásárlók létszámára vonatkozóan sem, és az éjszakai üzletek is nyitva tarthatnak. Február 19-től az üzletekben és a közlekedési eszközökön csak 12 éves kor felett lesz kötelező a maszk viselése.

A belgiumi beutazásra vonatkozó korlátozások megszűnnek a schengeni övezet országaiból érkező utasok esetében. Az Európai Unión kívülről érkező utasoknak érvényes védettségi igazolvánnyal vagy 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel kell rendelkezniük.

Franciaországban február 28-től a zárt helyeken sem kötelező maszkot viselni

Franciaországban február 28-tól nem lesz kötelező a koronavírus-járvány miatti maszk viselése a zárt nyilvános helyeken sem, kivételt jelentenek a tömegközlekedési járművek - jelentette be pénteken az egészségügyi miniszter a javuló helyzetre hivatkozva.

"Az oltottsági igazolásnak köszönhetően a nyomás olyannyira csökken, hogy a nyilvános helyeken eltörölhető lesz a maszkviselési kötelezettség" - mondta Olivier Véran tárcavezető.

A kültereken már február 2. óta nem kötelező a maszkviselés, és a hónap végétől az olyan nyilvános helyeken sem kell hordani, ahol az oltottsági igazolás bemutatása kötelező. A dokumentumot minden ötvennél több főt fogadó nyilvános helyen (sportlétesítményekben, kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben, vendéglátóhelyeken, hotelekben, vonatokon, távolsági buszokon, belföldi repülőjáratokon) kell bemutatniuk a 16 év felettieknek.

A maszkviselési kötelezettség ugyanakkor érvényben marad a tömegközlekedési járműveken és az olyan nyilvános helyeken, ahol nem kötelező az oltottsági igazolás bemutatása, azaz az egészségügyi intézményekben, az üzletekben, a postahivatalokban, a bíróságokon vagy a politikai rendezvényeken.

Enyhülnek a kötelezettségek a kontaktszemélyek számára is a hónap végén: elegendő lesz egyetlen tesztet elvégeznie annak, aki fertőzött közelébe került, két nappal az érintkezés után, míg jelenleg még öt nap alatt három szűrés a kötelező.

Jean Castex miniszterelnök péntek este azt is bejelentette, hogy szombattól a Franciaországba beutazóknak nem kell többet negatív tesztet bemutatniuk, ha be vannak oltva a koronavírus ellen. "Az európai szabályozásnak megfelelő oltási igazolás ismét elégséges a belépéshez Franciaországba, bárhonnan is érkezzen az utazó, pont úgy, ahogy az omikron variáns terjedése előtt volt a helyzet" - olvasható a miniszterelnöki közleményben. Az oltással nem rendelkező beutazóknak továbbra is be kell mutatniuk egy negatív PCR- vagy antigéntesztet, de amennyiben egy zöld besorolású országból indultak, karanténkötelezettségük nincsen. Narancs jelzésű országokból oltás nélkül csak halaszthatatlan indokkal és egy negatív teszttel lehet belépni Franciaországba.

Az éjszakai szórakozóhelyek és diszkók - amelyek december 10-én zártak be - február 16-án nyithatnak újra. Ugyanettől a naptól kezdve ismét lehet táncolni a koncerteken, állva fogyasztani a vendéglátóhelyeken, s engedélyezett lesz az étel- és italfogyasztás a közlekedési járműveken, stadionokban, színházakban, mozikban.

(MTI)