Koronavírus, Tudomány és technika :: 2022. február 17. 16:22 ::

Fejlesztik már a chipet, amely jól megvéd majd minden járványtól

Az amerikai hadsereg egyik orvosa olyan bőr alá helyezhető „lámpán” dolgozik, mely érzékelői révén azonnali visszajelzést küld, ha a viselője megbetegedett. Nem megfázásról van szó, hanem olyan esetekről, amelyek járványos időszakokhoz vezethetnek, írja a CBN News nyomán hvg.

Matthew Hepburn az amerikai hadsereg orvosa, és az Operational Warp Speed nevű kezdeményezés egyik vezetője is. (A társulás többek között a Covid–19 elleni vakcinák fejlesztését és forgalmazását segítette.) Hepburn egy különleges projektje miatt került most be a CBN hírébe: egy olyan „ellenőrzőlámpán” dolgozik, amely szerinte képes lenne megakadályozni, hogy egy kórokozó ismét pandémiaszerű eseményekhez vezessen.

Mindezt úgy érné el az orvos, hogy a kérdéses eszközt a bőr alá ültetné. A készülék elmondása szerint teljesen biztonságos, a vele kapcsolatos kutatás pedig már régebb óta zajlik. Eleinte cukorbetegeknek készült, de Hepburn rájött, hogy egy sokkal komolyabb célra is bevethető.

A chipet – vagy ahogy az orvos nevezi, a bioérzékelőt – egy hidrogélnek nevezett anyag borítja. Rendkívül parányi, így a viselése nem okozna semmilyen kellemetlenséget.

És hogy miként védene a járvány ellen? Úgy, hogy ha a viselője megbetegszik, akkor egy jelzést küld. A készülék ehhez szöveti szintén mérné, mi történik a szervezetben, és elsősorban a laktát szintjét ellenőrizné. Ez többnyire mérgezéskor, de akár gyógyszerek hatására is képes megemelkedni. Hepburn úgy véli, ha a bőr alatti jeladó jelezne, abból gyorsabban le lehetne vonni következtetéseket, így elejét lehetne venni egy fertőzés továbbterjedésének.

A munkát a USS Theodore Roosevelttel történt 2020-as eset inspirálta. A hadihajón több mint ezer tengerész lett koronavírus-fertőzött, miután a kórokozó oda is bejutott. A hajó a tömeges megbetegedések miatt mintegy két hónapig állt, ami a Hepburn szerint nemzetbiztonsági szempontból is aggályos volt, hiszen az idő alatt nem tudták ellátni a nemzet védelmét.