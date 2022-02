Koronavírus, Videók :: 2022. február 26. 14:25 ::

Zöldes lett egy kismama anyateje az oltás után

Az oltástól lett zöld színű egy kismama anyateje, erről mégsem számol be a média, sőt arról is panaszkodik a videóban, hogy magyar nyelven semmit nem is talál erről - írja Facebookon is elérhető közleményében Dúró Dóra. Alább a folytatás.

A Mi Hazánk kezdettől fogva követelte, hogy az oltások valódi következményeiről tájékoztassák az embereket az egyoldalú propaganda helyett, ám ez Magyarországon nem valósult meg, ellenben két éve ömlenek a hazugságok az oltásokról is. A Mi Hazánk az összes korlátozást megszüntetné, így április 3-án ahhoz kérjük a támogatást, hogy egyszer és mindenkorra véget vethessünk a covid-diktatúrának!