Koronavírus :: 2022. július 9. 12:25 ::

A fejfájás és a negatív Covid-teszt is gyanús: már a nyár közepén erőltetik a beltéri maszkviselést

Magyarországot is fenyegeti a nyári Covid-hullám, hagytuk a járványt megszaladni: a szakértő szerint a harmadik (veszélyeztetetteknél negyedik) oltások mellett már most javasolt a beltéri maszkhasználat is. Egyre sűrűbben jelennek meg új variánsok, törvényszerű, hogy újabb és újabb változatok érkezzenek megjósolhatatlan körülmények között. Akkor is, ha nem veszünk róla tudomást. Alább a 24.hu cikke.

Az első Omikron-hullám lecsengésével fellégezhettünk. Márciusban Európa-szerte, hazánkban is sorra kivezették a járványügyi korlátozások többségét, megszűnt a kötelező maszkhasználat, a koronavírust lélekben múlt időbe tettük. Jött helyette háború, majomhimlő, brutális áremelkedések, alig néhány hónap elteltével a SARS-CoV2 kikopott az életünkből.



Egy nőt beoltanak a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina negyedik adagjával a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórházban 2022. június 21-én (kép: Varga György / MTI)

Pedig a vírus nem tűnt el, a háttérben ugyanúgy cirkulál és változik, mint eddig. Szerencsére továbbra is az enyhébbnek számító Omikron-variáns a domináns, de lassanként érkeznek a figyelmeztető hírek: egyre több ország vezet be szigorításokat, nyugaton már újabb hullámok kibontakozása zajlik.

Itthon heti 3-4 ezer új koronavírus-fertőzöttről számol be a hivatalos kormányzati oldal, és ugyanott olvasni arról is, hogy a szennyvízben hol nő, hol stagnál a vírus örökítőanyaga. A Népszava pedig nemrég arról írt, hogy a háziorvosoknál egyre több koronavírusos beteg jelentkezik.

Szinte biztosak lehetünk benne, hogy Magyarországon is kialakul a járvány újabb, »nyári hulláma«, de hogy mit fog okozni a kórházak számára, azt nem lehet előre megjósolni

– mondja a 24.hu-nak Dr. Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának munkatársa.

Harmadik és negyedik

Jelenleg két újonc, az Omikron BA.4 és BA.5 jelzésű variánsa hódít Nyugat-Európában, a virológus szerint már hazánkban is ezek a dominánsak, ezek okozzák itthon is a növekedést. Azt olvasni róluk, hogy legjellemzőbb és első tünetük a fejfájás, ami sokszor már akkor jelentkezik, amikor a Covid-teszt még negatív eredményt mutat.

A szakember szerint azonban semmi értelme „a fejfájásba kapaszkodni”, hanem bármilyen, klasszikus Covidra utaló tünet esetén kövessük a korábban megismert protokollt: jelentkezzünk háziorvosunknál, lehetőség szerint végeztessünk tesztet, vagy végezzünk mi magunk gyorstesztet, ám a legfontosabb, hogy tartsuk magunkat karanténban.

Az új variánsok a jelek szerint fertőzőképesebbek, mint az eredeti Omikron. A mutációk során felszedett változásaik ugyanis ügyesebben kerülik ki a szervezet neutralizálóantitest-védelmét, magyarán rontják a vírussal szembeni első védvonalunk hatásfokát. Fontos azonban, hogy a vakcinákkal kialakított T-sejtes védelem hatékonysága továbbra is magas fokú, és ezen múlik, hogy a kórokozó milyen komoly betegséget idéz elő – emiatt a vakcinák továbbra is jól védenek a súlyos megbetegedés ellen.

Jön az új járványhullám, és nem tudjuk, milyen lesz. A legfontosabb tehát a felkészülés és óvatosság, mindenki vegye fel a harmadik oltást, az idős vagy egyéb veszélyeztetett csoportokba tartozók a negyediket is, és zárt terekben kezdjünk el mihamarabb maszkot hordani

– javasolja Kemenesi Gábor.



Villamoson maszkot viselő utasok Lisszabonban 2022. június 24-én (kép: Jorge Mantilla / NurPhoto / Getty Images)

Több fertőzött, az idősekre veszélyesebb

A korábbi járványhullámok esetén a nyugati példák alapján több-kevésbé lehetett következtetni a magyarországi hatásokra, ám manapság már hiába figyelünk kifelé. Az egyes országok védekezési stratégiái, oltási struktúrájuk, társadalmi reakcióik még Európán belül is annyira szétváltak egymástól, hogy már nem vonhatunk le következtetéseket abból, mi történt külföldön.

Egyetlen szilárdabb pontnak talán Portugáliát tekinthetjük, ahol már bőven tombol a nyári hullám. A tapasztalatok alapján pedig:

nő a kórházban kezelt betegek száma, de nem olyan ütemben, hogy az egészségügyi rendszert túlzottan leterhelné, illetve az elhunytak 93 százaléka a 80 év feletti korosztályból kerül ki. Nagyon lényeges tehát az idősek védelme.

A virológus továbbra is tévhitnek nevezi, miszerint nem is baj, ha valaki átesik egy enyhe lefolyású Covidon, mert akkor erős, természetes védettséget szerez. Egyrészt nem tudjuk, kinél milyen súlyos betegség alakul ki, másrészt a hosszú Covid káros hatásait is ajánlott lenne kihagyni: a fertőzést mindenképpen próbáljuk elkerülni.

Indokolt a maszkhasználat

A koronavírust rövid története alapján is őszi-téli terjedésűnek ismertük meg, így hát felmerül a kérdés: miért támad most mégis nyáron? A válasz rendkívül egyszerű: „mert hagytuk megszaladni”. Világszinten elengedtük a koronavírus-történetet, úgy voltunk vele, hogy ennek akkor vége, mehet mindenki a dolgára.

Csakhogy egyre sűrűbben születnek új variánsok. Amíg a fejlődő országokban még mindig az első adag vakcinák tömeges beadása jelent óriási gondot, addig a vírus védtelen populációkban kering, és sehol, senki nincs biztonságban. Törvényszerű, hogy újabb és újabb változatok érkezzenek megjósolhatatlan körülmények között.

Indiában például nemcsak kimutattak egy új, BA.2.75-nek jelölt variánst, hanem már dominánssá is kezd válni, ráadásul 10 másik országban is megjelent. Nem tudunk még róla sokat, de úgy tűnik, elég sok mutációt szedett magára igencsak rossz helyeken, éppen azokon a pontokon, amelyek a neutralizáló antitestjeink számára fontosak. Vagyis várhatóan jelentős mértékben csökkenhet az első védvonalunk hatékonysága – újabb ok a vakcinák frissítésére. Pont azért jön nyáron, mert hagytuk „szaladni”, és a jövő is azon múlik, mennyire engedjük ezt továbbra is. A virológus kiemeli, hogy a védőoltások felvétele mellett

már most, Magyarországon is indokolt újra a maszkviselés zárt térben.

Jelenleg úgy tűnik, hogy az új variánsoktól nem fognak ismét megtelni a kórházak, ám mindig jön másik. Adaptívnak kell lennünk a védekezés szempontjából, a megelőzésre koncentrálni, nem pedig futni az események után, vagy egyszerűen tudomást sem venni róluk, mint ahogy most történik sokaknál. Ami biztos, hogy az emberiség meccse még nagyon hosszú lesz a koronavírussal.