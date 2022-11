A koronavírus-vakcinák egyik rendkívül ritka mellékhatását és annak hosszú távú kockázatait kezdi el kutatni klinikai vizsgálatok keretein belül a Pfizer és a Moderna. Az oltást követő szívizom-gyulladást vizsgálják és annak sokéves hatásait, ami leginkább fiatal felnőtteknél fordult elő az mRNS-vakcinák beadása után.

A szívizom-gyulladás egy olyan betegség, amiről már régóta tudott, hogy összefüggésbe hozható vírusfertőzésekkel, többek között influenzával, vagy magával a Covid-19 betegséggel is. A szívizom-gyulladás elsődleges tünetei a mellkasi fájdalom, a légszomj, a gyors, vagy szabálytalan szívverés – emlékeztet az NBC News.

Az oltással összefüggő szívizomgyulladás általában enyhébb, mint a vírusos típus, és a legtöbb beteg teljesen felépül - mondta Nicola Klein, a Kaiser Permanente oltási szakértője. Egyes esetekben azoknál az embereknél, akiknél vírusfertőzés után jelentkezik a szívizomgyulladás, hegesedés alakulhat ki a szív szövetében, ami csökkenti azt képességet, hogy vért pumpáljon és oxigént keringessen a testben - magyarázta Leslie Cooper, a Mayo Klinika kardiológiai osztályának elnöke, aki csatlakozott a Moderna-vakcina biztonságosságának ellenőrzésére létrehozott szakértői tanácsadó testülethez.

Az Egyesült Államokban már folynak az első kutatások, amelyek az oltással összefüggő szívproblémák diagnózisát követő években esetlegesen jelentkező egészségkárosító hatásokat vizsgálják.

A tanulmányok feladata azt kideríteni, hogy mekkora azok aránya, akiknél az oltással összefüggő szívizomgyulladás után kialakul a hegesedés.

Az adatok szerint a vírusos betegségek szövődményeként fellépő szívizomgyulladás esetén az emberek körülbelül 20 százalékánál alakul ki szívelégtelenség.

A Moderna két vizsgálatot már elindított, a legutóbbit szeptemberben. Az egyik több tízmillió személy adatait használja, és az American College of Cardiology-val együttműködésben készül. A Moderna további két tanulmányt tervez az Európai Gyógyszerügynökséggel partnerségben, öt különböző országban. A Pfizer megerősítette, hogy az egyik vizsgálata, amely mintegy 500 tizenéves és 21 év alatti fiatal felnőtt bevonásával zajlik majd, a következő hónapokban kezdődik a tervek szerint.

Az FDA nem kommentálta a Pfizer és a Moderna klinikai vizsgálatait, mivel azok még folyamatban vannak, de az ügynökség egyik tisztviselője szerint "nagyon alacsony" az esélye annak, hogy az oltást követően szívizomgyulladás lépjen fel, és hozzátette, hogy eddig nem vezetett szívbetegséggel összefüggő halálesethez floridai állami adatok alapján. "Nincs bizonyíték arra, hogy az mRNS-vakcinákat követően megnövekedett lenne a halálozás kockázata azokhoz az egyénekhez képest, akik nem kapták meg az oltást" - mondta a tisztviselő.

A CDC a közelmúltban a Lancet nevű orvosi szaklapban tett közzé egy tanulmányt, amelyben több mint 500 tizenéves és fiatal felnőtt egészségi állapotát vizsgálta az mRNS-oltás utáni szívizomgyulladást követően legalább 90 nappal. A többség 3 hónap után jobban lett.

A betegek negyede kapott napi gyógyszeres kezelést, 100 főnek nem engedélyezték a fizikai aktivitást, 81 alanynak pedig jelentkezett rendellenesség a szív MRI-jén, bár ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy veszélyeztetettek. A járványügyi hivatal további 12 hónapig követi a betegek sorsát.

A szívizom-gyulladás az mRNS vakcináknál jelentkezett ritka mellékhatásként, a Johnson & Johnson vakcinájánál például nem figyelték meg. (Utóbbinál vérrögképződéses esetek fordultak elő, ami miatt több országban átmenetileg felfüggesztették a Janssen-vakcinák alkalmazását.)

A szívizom-gyulladás vagy szívburok-gyulladás előfordulása a Moderna Spikevax vakcina második adagját követően kétszerháromszor nagyobb, mint a Pfizer/BioNTech vakcináját követően – írja a News Medical a Journal of the American College of Cardiology című folyóiratban megjelent kanadai tanulmány alapján. De hozzáteszik, hogy még ezzel együtt is mind a két vakcina esetén nagyon ritkák a szívizom-gyulladásos esetek.