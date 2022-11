Koronavírus, Külföld :: 2022. november 30. 09:28 ::

Ismét tüntettek Kínában, a párt szigorú fellépést ígér

Ismét összecsaptak a tüntetők kedd éjjel a biztonsági erőkkel a dél-kínai Kantonban (Kuangcsou), a Kínai Kommunista Párt kemény fellépést ígért a "szabotázsakciók" ellen.

A közösségi médiára - a többi között a Kínában betiltott Twitterre - felkerült képsorok tanúsága szerint a tiltakozók lebontották a város több pontján felhúzott barikádokat, megdobálták a rendőröket, akik könnygázt is bevetettek, többeket pedig megbilincselve vittek el.

A 19 milliós városból már két hete is nagyszabású tiltakozásokat jelentettek, melyek a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások ellen robbantak ki.

Az utóbbi hetekben több demonstrációra került sor Kína más városaiban, egyebek között Sanghajban és Pekingben is, sokan pedig már nemcsak az emberek életét megnehezítő és a gazdaságot gyengítő szigorítások enyhítését, hanem Hszi Csin-ping elnök lemondását és az országot több mint 70 éve irányító Kínai Kommunista Párt távozását is követelték. A tiltakozásokról készült videókon az látható, hogy az emberek - köztük sok fiatal - fehér lapot tartanak a fejük fölé, amellyel a szólásszabadság hiányát jelzik.

A párt központi bizottságának kedd esti közleményében "határozott fellépést" ígértek a "szabotázsakciók, a törvénytelenségek és a közrend megzavarása" ellen, a külügyminisztérium pedig arra intette az állampolgárokat, hogy "csak a törvény adta keretek között gyakorolhatják jogaikat".

A pekingi vezetés korábban már "idegen, ellenséges hatalmakat" tett felelőssé a megmozdulásokért.

Kínában továbbra is a "zéró Covid"-politika van érvényben, miközben a világ nagy részén feloldották a korlátozások többségét. E politika egész városrészek lezárását és karanténok elrendelését is lehetővé teszi a hatóságoknak, valamint azt is, hogy barikádokat emeljenek járványügyi szempontból kockázatosnak ítélt lakó- és gyárépületek köré.

Jóllehet az esetszámok még mindig alacsonyabbak, mint sok országban, az utóbbi hetekben ismét nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, egyebek között Pekingben és Kantonban is.

(MTI)