Erről is döntött Trump: rehabilitálják a Covid-oltás visszautasítása miatt kirúgottakat

A Covid-oltás visszautasítása miatt kirúgott munkavállalók rehabilitálásáról szóló, decemberben benyújtott határozati javaslatának elfogadását szorgalmazza a Mi Hazánk, miután Donald Trump a beiktatási beszédben a WHO-ból való kilépésük mellett bejelentette: újból állományba helyezik és visszamenőlegesen kifizetik a fegyveres erők azon tagjait, akiket az oltás megtagadása miatt bocsátottak el - írja X-oldalán Novák Előd.



Trump megszabadul a maszkjától 2020. október 5-én (fotó: Erin Scott / Reuters)

A beiktatási beszédben elhangzó számtalan bejelentés között kissé elsikkadt, hogy Donald Trump megígérte: újból állományba helyezik és visszamenőlegesen kifizetik a fegyveres erők azon tagjait, akiket a 2021 augusztusa és 2023 januárja között azért bocsátottak el, mert nem voltak hajlandó beadatni maguknak a Covid-19 vírus elleni vakcinát. Az elnök a vakcinamegtagadást is a szólásszabadság korlátozásának állította be; mondván, ezeket az embereket „igazságtalanul száműzték a hadseregből csak azért, mivel felemelték a szavukat az oltási szabályok ellen”.

A Biden-kormányzat elbocsátó intézkedése mintegy 8000 embert érintett, ami arányaiban eltörpül a fegyveres erők kétmilliós állományához képest, ráadásul a hadsereg vallási meggyőződés vagy nyomós egészségügyi indok alapján több kivételt is tett. A Fehér Ház és a Pentagon számára politikailag kellemetlen lépés ellen több érintett is pert indított - világít rá a Politico.

Novák Előd X-oldalán úgy fogalmaz: a Covid-diktatúra legdurvább oltásra kényszerítése Magyarországon a Honvédségben volt, hiszen aki a kísérleti vakcinákat visszautasította, azt fizetés nélküli szabadságra küldték, de leszerelési tilalommal is sújtották őket, sőt a másodállást sem engedték nekik: magyarul haljanak éhen, a családjukkal együtt. Egy nappal az oltási kötelezettség megszüntetése előtt pedig kirúgták őket. Itt az ideje a nemzetközi példák alapján kártalanítani az érintetteket, beleértve az oltáskárosultakat is, először is nyilvánosságra hozva a vakcinák káros hatásait.

A kirúgott emberek többsége olyan szektorokban dolgozott, amelyekben munkaerőhiány van. Így a Mi Hazánk Mozgalom határozati javaslatának elfogadása mellett nem csak morális érvek szólnak, hanem a hiányszakmák feltöltése által az állami közszolgáltatások zavartalan ellátása magasabb szintjének biztosítása is - fogalmaz a párt alelnöke.

