LMBTQP+, Külföld :: 2021. december 29. 12:16 ::

Toxikus "szivárványkapcsolatok"

Hányszor, de hányszor halljuk azt az érvet az LMBTQ-lobbi részéről, hogy a "szivárványcsaládok" körében sokszor mennyivel nagyobb szeretet uralkodik sok tradicionális (ők persze nem ezt a szót használják) családhoz képest. Azontúl, hogy ez ebben a formában megtévesztő, és csak a szivárványpropaganda színezi rózsaszínre a tényeket, az élet gyakran konkrét bizonyítékokkal is alátámasztja ezt a tévedést. Ugyanis, amíg egy egynemű "pár" által nevelt gyermek lelki fejlődésének esetleges torzulása nehezebben nyomon követhető, s még nehezebb rávilágítani, hogy ezt bizony a természetellenes otthoni közeg okozza, egy agyonvert kisgyermek esetében értelemszerűen ilyen hosszadalmasabb folyamatokról nem kell beszélni.

A most következő történet fókuszában egy brit anyuka áll, aki, kilépve a hagyományos keretek közül, leszbikus kapcsolatba került, amelynek végső soron két áldozata is lett: a gyermeke és ő maga, miközben a gyámügyi hatóság – közvetve – cinkosan összekacsintott a gyilkossal. Az eset még 2020 szeptemberében történt, ám ítéletet csak most hoztak az ügyben.



A két elítélt, Star Hobson édesanyja, Frankie Smith (balra) és Savannah Brockhill (jobbra) Forrás: West Yorkshire Police

Az anya, a most 20 éves Frankie Smith átlagos családban nőtt fel – már amennyire egy 5 gyermekes család átlagosnak mondható – de közel állt nagyszüleihez is, akik segítették felnevelni, 14 és 16 éves kora között náluk is lakott. Frankie-nek aztán gyermeke született Jordan Hobson nevű egyetemista barátjától, akit Star Hobsonnak neveztek el, ez a 16 hónapos kisgyerek a bántalmazás áldozata.



Star Hobson, a 16 hónapos áldozat egy korábbi képén (forrás: West Yorkshire Police

A szegény, de normális családi háttérrel rendelkező Smith egyik percről a másikra megváltozott, mikor 2019 novemberében megismerkedett egy bradfordi "melegbárban" a 28 éves Savannah Brockhillel, aki kidobóként dolgozott a The Sun névre hallgató buzibárban. A leszbikus ajtónálló korábban amatőr bokszoló volt, Frankie Smithszel pedig rövidesen "bonyolult" kapcsolatba kerültek egymással, az anya pedig vitte magával gyermekét is. Frankie nagymamája, Anita Smith és élettársa, David Fawcett szerint Frankie ekkor teljesen megváltozott, mind viselkedésben, mind a gyerekneveléshez való hozzáállásban, de még a beszédképe is negatív változásokon ment keresztül. Sőt, Fawcett szerint a leszbikus Savannah még Frankie-t is bántalmazta, így a mostoha nagyapja többször figyelmeztette, hogy tönkre fogja tenni a saját életét. Ráadásul a fiatal anyuka korábban mindig heteró kapcsolatokban élt, így alighanem a féktelen LMBTQ-propaganda mosta át az agyát, hogy melegbárokba kezdett járni.



Itt még boldogan: Frankie Smith és kislánya (forrás: dailymail.co.uk)

A nagyszülőknek igazuk lett, noha valószínűleg, hogy ami végül történt, azt ők sem gondolták volna legrosszabb rémálmaikban sem. A leszbikus Savannah Brockhill többször bántalmazta a 16 hónapos Star Hobsont – ezt a gyámügy felé többször is jelezték a nagyszülők, de erről majd később – ám egy alkalommal a kisgyerek olyan súlyos belső vérzést szenvedett el, hogy belehalt a sérüléseibe. A kislánynak súlyos agyi sérülései voltak, eltört a lába, több bordája, de még a koponyája is. Ami viszont talán még ennél is megdöbbentőbb, hogy Frankie Smith mindezt szó nélkül végignézte, nem avatkozott közbe egyszer sem, pedig nem a halált okozó testi sértés volt az első, Savannah Brockhill korábban már többször is bántalmazta Start. Sőt, a súlyos bántalmazás tényét el is akarták titkolni, amelyet onnan lehet tudni, hogy a mentők hívása helyett a "pár" először arra keresett rá Google-n, hogy "hogyan lehet egy kisgyereket megmenteni sokkos állapotból", majd pedig Brockhill kísérletet tett az újjáélesztésére. Végül 11 perc telt el a sokkos állapot és a mentők értesítése között, mire a kórházba értek, a kislány már halott volt.



A leszbikus Savannah Brockhill Roberto Duránnal, a profi panamai ökölvívóval (forrás:dailymail.co.uk) Savannah Brockhillt a bíróság 2021 decemberében legalább 25 év szabadságvesztésre ítélte, a bűnrészes Frankie Smith zárkáján pedig 8 évig lesz lakat. Jordan Hobson, a meggyilkolt kislány apja – érthető módon – azóta sem tudta magát túltenni a történteken, az ítélethirdetést követően nem is nyilatkozott, korábban pedig azt mondta, hogy "sosem fogja tudni kiheverni a borzalmakat". Savannah Brockhillt a bíróság 2021 decemberében legalább 25 év szabadságvesztésre ítélte, a bűnrészes Frankie Smith zárkáján pedig 8 évig lesz lakat. Jordan Hobson, a meggyilkolt kislány apja – érthető módon – azóta sem tudta magát túltenni a történteken, az ítélethirdetést követően nem is nyilatkozott, korábban pedig azt mondta, hogy "sosem fogja tudni kiheverni a borzalmakat".

Frankie Smith története több okból is beszédes korunk problémáit szemlélve. Egyrészt adott egy átlagos – vagy legalábbis annak vélt – családban, sok testvérrel felnövő lány, aki a korábbi képei alapján egy egészséges, pozitív kisugárzású, életvidám valaki volt, illetőleg egy ép ésszel megmagyarázhatatlan fordulat, ahogy az egyetemista barátjával folytatott kapcsolatból (ahol már kisgyermek is van) kifarol, és – minden bizonnyal a propaganda hatására – melegbárba kezd járni, hogy összejöjjön egy 28 éves leszbikus őrülttel. Noha a Daily Mail cikke – s elképzelhető, hogy maga a tárgyalás sem – nem feszegette, ennek a 180 fokos fordulatnak mik voltak a stációi, ám a Nyugatot uraló állapotokat figyelembe véve a trend, a propaganda és a homokosokat támogató atmoszféra minden bizonnyal egy személyben okolható a történtekért. Más épeszű magyarázatot legalábbis elég nehéz adni, hogy kerül valaki egy normális, egészséges kapcsolatból és légkörből egy ilyen toxikus élethelyzetbe. Sokatmondó továbbá az a tény is, hogy Frankie-t, miután "szivárványcsaládosdit" kezdett játszani, már egyáltalán nem is érdekelte a gyereknevelés, holott korábban nagy szeretetben nevelte gyermekét az apjával együtt.



A West Yorkshire-i rendőrség által közzétett fotó az agyonvert Star Hobsonról (forrás: West Yorkshire Police)

Korábban megemlítettem, hogy a nagyszülők többször értesítették a gyámügyet a bántalmazások miatt. A hatóság látogatást is tett a lakásban, ahol a homoszexuális "pár" és a kisgyermek élt, ám hamarosan le is zárták az ügyet, mondván, hogy Frankie nagyanyja és Mr. Fawcett csak azért jelentette az esetet, mert "homofóbok" és "rosszindulatúak" az azonos nemű "párral". Ez elsőre elég szürreálisan hathat, de 2020 Angliájában nem volt az, s természetesen napjainkban sem. Mindezzel párhuzamosan a helyi gyámügy vezetője csupán 5 nappal (!) a tárgyalás kezdete előtt mondott le hivataláról, sőt, nem sokkal korábban még dicséretet is kapott a munkájáért Bradford polgármesterétől, Kersten England-től (aki egyébként az önéletrajza szerint – nem meglepő módon – posztgraduális szinten oktat az "egyenlőségről" – nem vicc, "equalities" néven ez egy külön tárgy – de tanít 20. századi afrikai történelmet is – képzelhetjük, hogyan). Nincs is több kérdésem.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info