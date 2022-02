LMBTQP+, Sport :: 2022. február 2. 20:51 ::

"Nemet váltott" egy férfi úszó - több mint fél percet várt az igazi nőkre a célban

"Lia" Thomas esete miatt az Egyesült Államok Úszószövetsége speciális szabályokat hozott, és a jövőben háromfős orvosi bizottság dönti el, indulhat-e "transznemű" úszó a nők között, vagy tisztességtelen előnyt jelent férfiként lezajlott fizikai fejlődése. Az új szabályzatot kedden tették közzé, és azonnal életbe lép – írja a BBC nyomán a Mandiner.

A USA Swimming jelezte, továbbra is "védeni fogja a transznemű nők sportolási jogait", lehetőséget is ad nekik, de 36 hónapra visszamenőleg tesztelni fogja a tesztoszteronszint mértékét az esélyegyenlőség betartása miatt.

A 22 éves Thomas férfinak született, az UPenn férfi csapatában már akkor is helyet kapott, három évvel ezelőtt pedig "nemet váltott". A nők között remek eredményeket ért el, az 1500 méteres úszásban 38 másodpercet vert a másodikra. Az alábbi videó ezen az ohiói versenyen készült:

Thomas szedett ugyan hormonkészítményeket, de ezek az előnyét nem csökkentették le a kellő mértékben, a szövetség ezért hozott most új szabályokat. Az érintettet csapattársai "segítik őt a nővé válásban", bár azt is érzékelik, hogy "idén" legyőzhetetlen lesz, akármilyen keményen edzenek is.