LMBTQP+ :: 2022. május 11. 20:36 ::

Budaházy: segítség!!!

Alább olvasható a börtönlevele:

Mi folyik itt?

Nem elég, hogy egy betegesen elfogult, igazságtalan ítéletet hoztak ellenem.

Nem elég, hogy ezzel együtt – egyébként teljesen szükségtelenül – még előzetesbe is betettek.

Nem elég, hogy az ezzel kapcsolatos jogorvoslati eljárás közel 2 hónap után csak mostanában került felterjesztésre az Ítélőtáblára.

Nem elég, hogy az ítélet után napokkal beadott kegyelmi kérvényem még mindig a minket elítélő bírónál hever, mert a beszerzendő iratok ugyan megérkeztek hozzá, de a mai napig nem történt meg azok felterjesztése az Igazságügyi Minisztériumhoz, így sikerült elérni, hogy a kérelem a leköszönő köztársasági elnök elé már nem is kerülhetett.

Nem elég, hogy a nem kis részben velem történtek hatására súlyosan lebetegedő nagymamám azóta meg is halt és a bírói időhúzásnak köszönhetően esélyem sem volt elbúcsúzni tőle.

Nem, mindez nem elég az ellenem áskálódó gazemberek hálózatának!

Most még egy újabb totál koncepciós eljárást is a nyakamba akarnak akasztani!

Talán sokan emlékeznek még, hogy 2009. március 15-én a rendőrök minden ok nélkül erőszakkal elhurcoltak az Erzsébet híd pesti hídfőjétől. Aztán miután 3 hónap múlva a Hunnia ügyben először letartóztattak, pár hétre rá ezen alaptalan márciusi elhurcolásom kapcsán még pluszban pofátlanul meggyanúsítottak „hivatalos személy elleni erőszakkal” is. 8 évembe telt ezt követően mire jogerős felmentéssel kiverekedtem magam ebből a koncepciós eljárásból.

Hát most ugyanezt akarják eljátszani.

Köztudomású, hogy én már 2014-től eljártam különböző Pride rendezvényekre és az ott hallottak és tapasztaltak alapján már akkor kongatni kezdtem a vészharangot, hogy kormányzati cselekvésre lenne szükség, mert az LMBTQP már a család és az iskola intézményébe akar behatolni. Akkoriban a nemzeti radikálisokon kívül még mindenki csak legyintgetett erre, mondván, hogy „Á nem kell ezekkel ennyit foglalkozni!” (Szerencsére mára már a nagy jobboldali tömeg is felébredt.). Nos ezen Pride rendezvény látogatások során jutottunk el páran 2019 nyarán a Háttér Társaság Balzac utcai irodájában megrendezett eseményre, ahol az iskolai LMBTQP érzékenyítés volt a téma. Szerettünk volna a nyilvánosnak meghirdetett rendezvényre mi is bemenni és elmondani, hogy ezt mennyire helytelenítjük. A nagy „baloldali demokraták” persze nem engedtek be, ezért egy ideig elvitatkoztunk velük erről, aztán kihúztunk egy „Tiltsák ki az LMBTQ propagandát az iskolákból!” feliratú molinót a bejárat elé, majd nem sokkal utána távoztunk. A helyszínen megjelenő rendőrség igazoltatott minket, de semmilyen intézkedést vagy eljárást nem foganatosított ellenünk. Ezzel az esemény a múlt emlékei közé süppedt.

Viszont a napokban (május 5.) bevittek a bv-sek egy kihallgató helyiségbe, ahol vagy 40 percet ültem egyedül bilincsben egy monitor előtt, miután bejelentkezett rajta egy Paréj Gábor nevű dagadt rendőr nyomozó, közölte, hogy a fenti Pride rendezvény kapcsán - így 3 évvel az esemény után – meg akar gyanúsítani „csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszakkal”.

MI VAN???

MEGÁLL AZ ÉSZ!!!

Ez az esemény hogy merítené már ki ezt a Btk. tényállást?!

Most volt elsöprő többségű népszavazás is pont ugyanezen iskolai LMBTQP nyomulás ellen!

Ráadásul a gyanúsítást úgy akarta megejteni a nyomozó, hogy a védőm, dr. Gaudi-Nagy Tamás jelen sem volt, hanem a rendőrség kirendelt egy számomra teljesen ismeretlen ügyvédnőt, aki ott ült a nyomozó mellett. Ebben az eljárási abszurditásban ezek után természetesen nem voltam hajlandó együttműködni. Azóta az is kiderült számomra, hogy az eljárás alapját képező Háttér Társaságos feljelentést először a rendőrség és az ügyészség is visszautasította, és az eljárás csak a felettes ügyészi szerv, a Fővárosi Főügyészség – nyilván Ignácz bíróhoz hasonlóan LMBTQP érzékenyített – ügyészének nyomására indult el. Ez is jól mutatja, hogy egy biztos bukásra ítélt, tök koncepciós eljárásról van szó, amit nyilván kizárólag azért erőltet a végrehajtó hatalmi szerveket átszövő LMBTQP hálózat pont most, hogy hátha ezt is valahogy a jelen helyzetemben még ellenem tudja használni. Hihetetlen, hogy ezt ma is, 2022 májusában megtehetik.

A törvénysértő eljárási cselekmény ellen panaszt tettem, ahogy a kegyelmi folyamat szabotálása kapcsán az eljárás elhúzódása miatt is. Sajnos más eszköz nincs a kezemben jelenleg mindezek ellen.

Nagy tisztelettel kérem a Nemzeti Kormányt, a Köztársasági Elnököt, a 70%-os jobboldali többségű Országgyűlést, és a végrehajtó hatalom különböző szerveiben működő tisztességes jó érzésű döntéshozókat, hogy vessenek már valahogy végre véget ennek a velem és a hozzám hasonlókkal szemben folytatott gátlástalan LMBTQP ámokfutásnak!

SEGÍTSÉG!!!

Budaházy György