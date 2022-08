LMBTQP+, Koronavírus :: 2022. augusztus 25. 09:53 ::

Egy szexuálisan progresszív olasz egy vad nyaralás után egyszerre lett HIV-, majomhimlő- és koronavírus-pozitív

Egy 36 éves olasz férfi lehet a világ első olyan páciense, akit egyszerre fertőzött meg a majomhimlő, a koronavírus és a HIV – számolt be róla az Independent nyomán a hvg. A kutatók által dokumentált esetet a Journal of Infection nevű szaklapban mutatták be részletesen.

A Cataniai Egyetem kutatóinak esetleírásából tudni azt is, hogy a férfin kilenc nappal egy spanyolországi nyaralás után jelentkeztek az első tünetek: lázas lett, fájt a torka, és fáradt is volt. Ekkor, július 2-án végeztek el rajta egy koronavírustesztet, ami pozitív lett. (Az eset maga júliusra nyúlik vissza, de a tudományos beszámolót csak néhány napja tették közzé.)

A férfin másnap megjelentek a majomhimlőhöz köthető hólyagok, ezért erre a betegségre is tesztelték, de akkor már kórházban – ennek a vizsgálatnak az eredménye szintén pozitív lett.

A kórházi ellenőrzés során a férfit nemi betegségekre is tesztelték (azért, mert a nyaralásán több férfival is védekezés nélkül szexelt), és az eredmény alapján HIV–1-re is pozitív lett. A kutatók hangsúlyozták: a páciens tavaly ősszel még negatív eredményt adott, vagyis ez a fertőzés is viszonylag friss lehetett.

A témában íródott tudományos publikációban arra is kitértek, hogy a férfi majomhimlőtesztje még 20 nappal később, a klinikai tünetek elmúlása is pozitív volt. A beteg végül július 11-én hagyta el a kórházat, és került otthoni izolációba.

Arról egyelőre nincs elegendő adat, hogy a különféle vírusok egyidejű megjelenése súlyosbíthatja-e a beteg állapotát.