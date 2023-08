LMBTQP+ :: 2023. augusztus 8. 09:41 ::

A "transzneműeket" csókolgató pápa szerint az egyház az "LMBT-közösség" előtt is nyitva áll

Ferenc pápa közölte, a katolikus egyház mindenki előtt nyitva áll, beleértve az "LMBT-közösség" tagjait is. Mint mondta, az egyház kötelessége, hogy őket is elkísérje útjukon. Azonban hangsúlyozta nekik is tiszteletben kell tartaniuk az egyház törvényeit.



Ferenc pápa vasárnap újságírói kérdésekre válaszolt Rómába tartó repülőútja során. Az egyik riporter azt kérdezte tőle, hogy ha a katolikus egyház mindenki előtt nyitva áll, akkor a nők és a "melegek" miért nem rendelkeznek ugyanazokkal a jogokkal, mint a férfiak, vagyis nőket miért nem szentelhetnek pappá, valamint az azonos nemű "párok" miért nem köthetnek házasságot egymással.

"Az egyház mindenki előtt nyitva áll, de vannak bizonyos törvények, amelyek szabályozzák az egyházon belüli életet" – válaszolta a pápa. Hozzátette, vannak, akik nem részesülhetnek bizonyos szentségekben. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az egyház zárt. Mindenki a maga módján találkozik Istennel az egyházon belül.

Kifejtette, hogy a katolikus papoknak türelemmel és szeretettel kell elkísérniük minden embert, beleértve azokat is, akik nem felelnek meg az egyház egyes szabályainak.

A pápa nyilatkozatáról beszámoló Reuters arra emlékeztetett, hogy Ferenc pápa évek óta igyekszik az egyházat befogadóbbá és kevésbé elítélővé tenni, többek között az "LMBT-közösség" tagjaival szemben is.

Ferenc pápa nemrég "transzneműek" egy csoportját is fogadta a Vatikánban. A pápa egy interjúban azt mondta a találkozóról, hogy a "transzszexuálisok" sírva távoztak, mert kezet nyújtott nekik, és csókkal köszönt el tőlük.

– Amikor először találkoztam a Vatikánban egy csoport transzszexuálissal, sírva távoztak, mert kezet nyújtottam, csókot adtam nekik. Mintha valami különlegeset tettem volna, de ők Isten lányai – mondta Ferenc pápa.

