Noha a woke töretlenül terjeszkedik tovább a nyugati világban, még ezen áldatlan állapotok közepette is vannak, akik kritikával illetik, jobb esetben felvállalják a harcot ellene. Elon Musknak már többször voltak politikailag nem igazán korrekt kijelentései (más témákban is), az általa birtokolt X pedig, ha nem is teljesen szabad a véleménynyilvánítás szempontjából, de messze jobb a helyzet a platformon, mint a Meta világában.

Musk mostani kijelentése – jobban mondva annak időzítése – azért érdekes, mert a fia, Xavier, aki ebben a formában már tényleg nem létezik, még 2022-ben esett át a nemátalakító műtéten, azóta Vivian Jenna Wilsonként él. Musk tehát két évet várt a „hadüzenettel”, de jobb későn, mint soha.

A milliárdos úgy fogalmazott, hogy gyerekét megölte, elméjét megfertőzte a woke-vírus, ami nekünk talán nem nagy szó, hiszen naponta bíráljuk az aberráltakat, de az amerikai közvéleményben (főleg egy milliárdostól) már más hangzása van.

Elon Musk arról is beszélt, hogy a Covid-járvány idején rászedték, amikor beleegyezését adta a pubertásblokkolók szedéséhez. Állítása szerint azt mondták neki, ha nem járul hozzá, Xavier akár öngyilkos is lehet, sőt, valójában nem mondták el neki, hogyan működnek ezek a gyógyszerek.

Mindezek fényében Musk megesküdött, hogy „elpusztítja, megsemmisíti ezt a hihetetlenül gonosz” kultúrát, ami lehetővé teszi a nemátalakító műtéteket embereken. Mindez azért különösen nagy szó, mert a „kultúra”, amely mindezt lehetővé teszi, messze túltesz pusztán a woke létezésén, hiszen egy összetett problémáról beszélünk. Hogy Musk is így értette-e és rájött, hogy a problémát gyökerestől kell kitépni, vagy egyszerűen csak félreérthetően fogalmazott, vagy túlságosan feldúlt volt, ebből nem derül ki, de reméljük, hogy betartja az ígéretét. Egy másik mondatában mindenesetre úgy is fogalmazott, hogy „elpusztítja a woke-vírust” és „börtönt érdemelnek azok, akik ebben részt vesznek”.

BREAKING: Elon Musk vows to destroy the woke mind virus after it took his son Xavier, who became transgender. Heartbreaking, you can see the pain in Elon’s eyes.

A milliárdos arról is írt az X-en, hogy fia homoszexuálisnak született és enyhe autizmussal is küzd, homoszexualitását Musk már 4 éves kora óta sejtette. Ám kihangsúlyozza, hogy mindezek ellenére nem lány volt – rámutatva a nemátalakítás károsságára.

Xavier was born gay and slightly autistic , two attributes that contribute to gender dysphoria.



I knew that from when he was about 4 years old and he would pick out clothes for me to wear like a jacket and tell me it was “fabulous!”, as well as his love of musicals & theatre.…