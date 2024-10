LMBTQP+, Extra :: 2024. október 20. 21:56 ::

Bisexual and Jewish - Heti progresszió (CCLIV. rész)

Vasárnap van, ami egyben a Heti progresszió legújabb részének megjelenését is jelenti. A hetiprogresszio@kuruc.info-ra küldött anyagokat ezúton is köszönöm, nincs is más hátra, vágjunk bele!

3. Az alábbi hirdetés áldozata szegény olvasónk volt, akinek legalább volt lehetősége egy „dühítőt” nyomni erre a filoszemita pojácára, aki valószínűleg megnyerte a havi „ki nyal be legjobban a terrorállamnak” versenyt, miután kijelentette, hogy Magyarország „Izrael legőszintébb barátja”, valamint, hogy „a zsidó állam ugyanúgy a terror ellen harcol, mint mi a migráció ellen, a kettő pedig ugyanaz”.



A NER a népirtás oldalán áll

Nos, ez az állítás több sebből vérzik. Egyrészt, a mi kormányunk valójában nem harcol a migráció ellen, a zsidó állam viszont nem a terror ellen harcol, hanem népirtást folytat a Közel-Keleten. Ezt persze az Alapjogokért Központ fő atyaúristene is tudja, csak az igazság kimondása nem a NER erőssége ugyebár.

2. A zsidók nemcsak a Közel-Keleten népirtanak, hanem egyes képviselőik inkább a hamis „szeretetet” és „toleranciát” választják. Ezt a képet kedves olvasónk készítette a Pécs Pride-on, az önvallomás elkövetője pedig a budapesti Bálint Ház volt.



Ez akkor egyszerre két kárpótlást jelent?

Az eddigi két pont alapján nem nehéz levonni a következtetést: mindenhol ott vannak, ahol destrukció és háború zajlik.

1. Más vizekre evezünk. Hiába nyomják a multik az LMBTQ-aberráltságokat, mint süket a csengőt, az LMBTQ-lények leverik őket, mint vak a poharat.

A Diana Portillo Medrano névre hallgató transzlény tudja, hogyan kell meggazdagodni betegségéből, ugyanis 350 millió forintnak megfelelő dollárt zsebelt be, miután a washingtoni Legfelsőbb Bíróság esküdtszéke az ő javára ítélt . A lény állítólag „zaklatásnak és diszkriminációnak” volt kitéve korábbi munkahelyén, egy washingtoni McDonald’s-ban.

A cégnél 2011-ben kezdett dolgozni ügyfélszolgálati munkatársként, jó munkájáért elő is léptették, ekkor még férfi volt, 2013-ban változott transzlénnyé.

A „hölgy” 2021-ben nyújtotta be a keresetet, mert a munkahelyén az átváltozása után „zaklatásnak” volt kitéve. Kollégái továbbra is az eredeti nevén hívták, és férfi névmással illették, egyik felettese pedig ordított vele, mert a női mosdót használta.

A munkatársak tehát úgy reagáltak, ahogy normális embereknek szükséges, 2016-ban pedig ki is paterolták a cégtől, nyolc nappal azután, hogy diszkriminációs panaszt nyújtott be az Emberi Jogi Hivatalhoz. Az indok azonban nem ez volt, az El Salvadorból származó LMBTQ-lény nem rendelkezett legális engedéllyel ahhoz, hogy az Egyesült Államokban dolgozhasson. A „hölgy” ügyvédje szerint viszont a cég tudatosan dolgoztatott más olyan személyeket is, akik bevándorlóként nem rendelkeztek ilyen papírral.



Elég rosszul öregedett ez a McPride-kép (fotó: X)

Az esküdtszék ez alapján úgy határozott, hogy az International Golden Foods, a McDonald’s franchise tulajdonosa megsértette a washingtoni emberi jogi törvényt, nézetük szerint a transzlényt nem azért rúgták ki, mert nem voltak megfelelő papírjai.

A „hölgy” 930 ezer dollárt zsebelt be, ebből 230 ezer dollárt a „zaklatás” miatt elszenvedett „érzelmi stresszért”. A transzlény persze úgy gondolja, hogy az „igazság győzedelmeskedett” a döntéssel.

Így gazdagodnak meg teljesen igazságtalanul a nyugati társadalmak beteg tagjai, miközben azok a multik fizethetik a büntetést, akik a másik oldalon a „sokszínűséget” támogatják. Legalább egy szöget a saját koporsójukba is vernek vele.

Mára ennyi, jövő héten folytatjuk!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info