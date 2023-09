Háború :: 2023. szeptember 18. 08:51 ::

Trump: nincs is ellentámadás, Ukrajna vesztésre áll

Az Egyesült Államok volt elnöke interjút adott az NBC News-nak, és az ukrajnai háborúról is beszélt.

A RIA Novosztyi szemléje szerint egyrészt azt mondta, hogy az amerikai sajtó egyre kevesebbet ír a háborúról, ami szerinte azt jelenti, hogy Ukrajna vesztésre áll. Ezután azt is hozzátette, hogy szerinte az ukrán hadsereg ellentámadása meg sem történt, majd azt mondta, hogy Kijev elkerülhette volna ezt a konfliktust, ha önként lemond bizonyos ukrán területekről.



Fotó: NBC News

Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy „a Krímre és más régiókra” gondol, majd azt is hozzáfűzte, hogy Oroszország most már egész Ukrajnát is elfoglalhatja.

Beszélt arról is: tetszett neki, hogy Vlagyimir Putyin elismerően beszélt róla egy konferencián pár napja, azt mondván, örülnének annak, ha Trump elnökként „pár nap alatt” megoldaná a konfliktust. Szerinte ez annak a jele, hogy tényleg lehetne tárgyalni Putyinnal.

A kérdésre, hogy miként vetne véget a háborúnak, azt mondta, hogy nem mondhatja el.

– De mondanék bizonyos dolgokat Putyinnak. És mondanék bizonyos dolgokat Zelenszkijnek, mindkettejükkel jól kijövök – hangzott a válasza.

Ezután a riporter megkérdezte, hogy egy olyan megállapodást javasolna-e, amelynek értelmében Oroszország megtarthatná Ukrajna bizonyos területeit. Trump erre azt mondta:

– Nem, nem, nem, nem. Egy mindenki számára igazságos alkut hoznék létre – fogalmazott (hogy miként, az a válaszból nem derült ki).

(Index nyomán)