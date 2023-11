A Hamász legnagyobb gondja: déli határaink ostromlása

Mindenki tudta, hogy Izrael most a korábbi évek hadműveleteinél is jóval több halálos és sebesült áldozattal járó gyilkolászást fog véghezvinni a Gázai övezetbeli palesztinok körében. Éppen ezért még a Vas kardok fedőnevű izraeli hadművelet megindítása előtt a világon több, Izrael politikáját tevőlegesen vagy hallgatólagosan támogató politikus kinyilatkoztatta: „A zsidó államnak joga van megvédeni magát és a polgárait”. S mit ad Isten, a gyilkolászás kezdete után közel egy hónappal Magyarország felfedte azt a titkosszolgálati jelentést, miszerint más terrorszervezetek (például az Iszlám Állam és a kormányzati szerepet is betöltő tálibok) mellett a palesztin Iszlám Ellenállási Mozgalom (Hamász) is feltűnt, sőt lőfegyvert is birtokol a déli határaink mentén.

Teljesen észszerű és hihető a fentebb említett titkosszolgálati jelentés, hiszen a Hamász fegyvereseinek, embercsempészeinek vagy akár fegyverteleinek ezekben a napokban, hetekben (de a korábbi időszakban is) legfőbb gondjuk és teendőjük éppen az illegális migránsok bejuttatása Magyarország területére Ásotthalom, Röszke vagy éppen Mórahalom határában. Előre tudtuk: a Gázai övezet elleni mostani izraeli hadművelet megindítása után csak idő kérdése lesz az, hogy a hazai keresztények érzelmeire hatva a Hamász-kártyát is kijátsszák majd a palesztinok elleni hangulatkeltésre, illetve a Gázai övezetben véghezvitt népirtás megmagyarázására.

Ne hallgattassék meg a másik fél is!

A „köz”szolgálati médiában sűrűn megszólaltatott ilyen-olyan biztonságpolitikai szakértők, politikai hírmagyarázók és objektív, elfogulatlan tudósítók mellett az MTI is derekasan kiveszi részét a palesztinok elleni hangulatkeltéséből. Már maga az a tény felháborító, hogy az egész Közel-Keleten kizárólag Izraelben van tudósítója az MTI-nek és a Kossuth Rádiónak. De nincs tudósítónk például Kairóban, az arab világ egyik legfontosabb politikai, kulturális és gazdasági központjában. Az izraeli nagykövetnek már szinte állandó belépője van az Országházba, illetve meghívása az összes „köz”szolgálati médiába, miközben Fádi el-Huszejni palesztin nagykövetet nem kérdezi meg senki.

Iszmá’íl Háníjá (60), a Hamász politikai szárnyának, pontosabban hivatalának vezetője (رئيس المكتب السياسي) 2023. november 1-jén Katarból arab nyelvű beszédet intézett a palesztin néphez, illetve az arab világhoz, amelyet a szintén katari székhelyű El-Dzsázírá pánarab hírtévé is közvetített. Ezúttal csupán azt tesszük szóvá, amit Hánijá a beszédében nem mondott, de az MTI nagyvonalúan a szájába adott, illetve felemlítjük azt, amit mondott, de az MTI tapintatosan elhallgatott.

Mindenekelőtt idézzük szó szerint az MTI által kiadott hír egyik mondatát:

Nem a keresztények, hanem a zsidó telepesek a gyarmatosítók

Megtaláltuk Hánijá 2023. november 1-jei beszédének eredeti, az El-Dzsázírá hírtévé által is sugárzott változatát, s a videón 05:45-nél kezdődően a palesztin politikus ezt mondja:

Magyarul:

Ebből az idézetből két dolog is kiderül:

1. Iszmá’íl Hánijá nemcsak a muszlim, hanem a keresztény szent helyek elleni zsidó támadásokat is említette. (Az MTI híréből azonban a keresztény szent helyek elleni zsidó támadások említése nagyvonalúan kimaradt.)

2. Iszmá’íl Hánijá beszédében nem beszélt semmiféle „keresztény gyarmatosításról”, hanem kizárólag a zsidó gyarmatosítást emlegette, amely nem más, mint a megszállt palesztin területeken létesített zsidó települések építése.

He explained that before the war, Hamas had warned all parties that Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu and his “fascist” government would continue to attack Al-Aqsa Mosque and Islamic and Christian sanctities; build illegal settlements; and allow settlers to wreak havoc, destruction and murder on the land.