Háború :: 2023. november 20. 11:22 ::

Váratlanul Kijevbe érkezett az amerikai védelmi miniszter

Váratlanul Kijevbe érkezett hétfőn Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter, hogy Washington "rendíthetetlen" támogatásáról biztosítsa Ukrajnát Oroszország támadásával szemben.

Lloyd Austin "ma Ukrajnába utazott, hogy találkozzon az ukrán vezetőkkel, és megerősítse az Egyesült Államok megingathatatlan támogatását Ukrajna szabadságharca iránt" - közölte a Pentagon. A látogatást biztonsági okokból nem jelentették be előre.

"Most érkeztem Kijevbe, hogy találkozzam Ukrajna vezetőivel" - írta a Pentagon vezetője az X közösségi hálózaton. Hozzátette: látogatásával "fontos üzenetet" kíván küldeni, miszerint "az Egyesült Államok továbbra is támogatni fogja Ukrajnát most és a jövőben is". Austin egy fotót is közzétett, amelyen Bridget Brink kijevi amerikai nagykövet fogadja őt az ukrán főváros egyik vasútállomásán.

Előző nap Pat Ryder, a Pentagon szóvivője közölte, hogy az Ukrajnába irányuló nyugati fegyverszállítások koordinálására létrehozott csoport következő ülését ezen a héten tartják videokonferencia formájában.

Korábban John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának stratégiai kommunikációért felelős koordinátora azt mondta, hogy az Egyesült Államok kormánya a Kijev megsegítésére elkülönített összegek mintegy 96 százalékát már elköltötte. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok további nagyszabású segítségének elmaradása káros hatással lenne Ukrajna védelmi képességeire.

(MTI)