2023. december 8. 13:05

Szakács Árpád az ATV-ben: miért nem beszélnek arról is, hogy a Hamászt az USA és Izrael támogatta?

A palesztin-izraeli konfliktus volt a fő témája az ATV Csatt című vitaműsorának, ahol izgalmas vita bontakozott ki a gázai helyzetről. Tetlák Örs, LMP-s politikus és Kulifai Máté, a Hetek szerkesztője azon a véleményen volt, hogy Izraelnek jogában állt olyan ellencsapással élni a Hamász október 7-i támadása után, mint ami lezajlott az elmúlt napokban, és amelynek rengeteg civil áldozata van. Szerintük a harcot addig kell folytatni, amíg a Hamász szervezetét teljesen elpusztítják.

Ezt követően a műsorban meghökkenést keltett, amikor Szakács Árpád újságíró arra hívta fel a figyelmet, hogy sajnálatos módon kimarad a hírekből az, hogy a Hamász létrehozása mögött Izrael és az USA áll, a két állam anyagi és politikai támogatása nélkül a Hamász ma nem létezne. – Ez már az összeesküvés-elmélet felé kanyarodik, mondta a műsorvezető Szakács Árpádnak, aki azzal vágott vissza, ő csak az izraeli sajtóból idézett, ahol a közbeszéd része, hogy kell-e Izraelnek támogatnia a Hamászt. Hozzátette: Izrael részéről ez egy stratégia volt, ezzel akarták megosztani a palesztinokat. Ezt követően Szakács felolvasott egy idézetet, amit Benjamin Netanjahu mondott 2019 márciusában: „Aki meg akarja akadályozni egy palesztin állam létrehozását, támogatnia kell a Hamász megerősítését és a Hamásznak való pénz átutalását… Ez a stratégiánk része, hogy elszigeteljük a gázai palesztinokat a palesztinoktól.” Ezt követően Szakács Árpád kiemelte: 2021 márciusában Netanjahu utasítására a Moszad vezetője Katarban járt, és arra bírta rá az arab államot, hogy folytassák rendszeres kifizetéseiket a Hamásznak.

Szakács Árpád beidézte Ron Paul republikánus szenátor beszédét is, amelyet az USA szenátusában mondott el 12 évvel ezelőtt: „Ha megnézzük az előzményeket, egyértelművé válik, hogy a Hamászt Izrael bátorította és indította el, mert azt akarták, hogy a Hamász ellensúlyozza Jasszer Arafatot. Az izraeli vezetés azzal érvelt: igen, ez jobb döntés, mert a mi érdekeinket, a mi céljainkat szolgálja, de nem akartuk, hogy a Hamász terrormerényleteket kövessen el. Mi amerikaiak azt mondjuk: nos, olyan jó demokratikus rendszerünk van, ezt kényszerítsük rá a világra. Meg fogjuk támadni Irakot, és megtanítjuk az embereket, hogyan legyenek demokraták. Szabad választásokat akarunk. Ezért arra biztatjuk a palesztinokat, hogy legyenek szabad választások. Ők hallgatnak ránk, és megválasztják a Hamászt. Tehát először közvetve és közvetlenül Izraelen keresztül segítjük a Hamász létrehozását. Aztán a választások útján a Hamász dominánssá válik, ezért azt meg kell semmisítenünk. Ennek a stratégiának egyszerűen nincs értelme.” Szakács Árpád azt hangsúlyozta, hogy semmilyen önvédelem nem legitimálhatja azt a bosszúállást, ami most Gázában történik, ahol 6000 gyereket és 4000 nőt gyilkoltak meg. Tóth Gy. László politológus szerint, amit a Hamász tett október 7-én, az védhetetlen és vállalhatatlan, ugyanakkor az izraeli válaszlépés brutalitása lehetetlenné tette azt is, hogy bármilyen békés megegyezés jöjjön létre a térségben.