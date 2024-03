Háború :: 2024. március 1. 23:14 ::

Biden légi úton ledobált segélyszállítmányokat ígér a gázaiaknak

Az amerikai hadsereg légi úton fog élelmiszersegélyeket ledobni az elkövetkező napokban a Gázai övezetben - jelentette be pénteken Joe Biden amerikai elnök a Fehér Ház ovális irodájában.

Hangsúlyozta, Washington minden tőle telhetőt elkövet, hogy több segélyt juttasson a palesztinok lakta térségbe.

Mint mondta, a segélyek ledobását Jordániával és más államokkal közösen valósítanák meg. A jordániai hadsereg eddig több légi segélyszállítási akciót hajtott végre a Gázai övezetben.

Biden kiemelte, hogy még csak megközelítőleg sem elég a Gázai övezetbe áramló segélyek mostani mennyisége. Hozzátette, humanitárius rakományt szállító teherautók további százait szeretnék bejuttatni a térségbe.

Beszélt arról is, hogy az Egyesült Államok további útvonalakat is keres, miként lehetne még több támogatást bejuttatni a háború dúlta térségbe. Jelezte, hogy egy tengeri folyosó létesítését is fontolgatják.

John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője közölte, hogy az Egyesült Államok megkétszerezi erőfeszítéseit egy tengeri folyosó létesítése érdekében, amelynek segítségével "remélhetőleg nagy mennyiségű" segélyt tudnak majd eljuttatni a palesztin térségbe. Mint mondta, Washington ezen kívül a szárazföldi segélyszállítások növelését is tervezi és próbál nyomást gyakorolni Izraelre, hogy engedjen be még több teherautót és nyisson meg még több útvonalat a Gázai övezetbe.

(MTI)