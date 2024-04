Háború :: 2024. április 8. 20:45 ::

Túszokat kereső titkosszolgálati ügynökök voltak az izraeli hadsereg által meggyilkolt brit "segélymunkások"

A Gázai övezetben már fél éve gyilkolászó izraeli hadsereg Dir el-Balah városkában halálos légicsapást mért az élelmiszerszállítmányt éppen kirakodott Worl Central Kitchen (WTC) nemzetközi segélyszervezet hét önkéntesére. Az áldozatok között van három brit állampolgár, korábban a Brit Hadsereg különleges egységeinek veteránja, akik a brit titkosszolgálat ügynökeként – segélymunkási feladatuk végzése mellett – a Hamász által a Gázai övezetbe hurcolt izraeli túszok, illetve foglyul ejtett fegyveresek fogva tartásának helyét kívánták felderíteni – írja a maariv.co.il és a theguardian.com.



John Chapman, James Henderson és James Kirby (fotó: PA)

De nézzük a Gázai övezet középső részében levő Dir el-Balahban meggyilkolt hét segélymunkás közül háromnak az előéletét, pontosabban azt, hogy kik voltak, és korábbi életükben milyen katonai egységekben szolgáltak, milyen kiképzésben részesültek. Kezdjük a legidősebb áldozattal! A halálakor 57 éves John Chapman brit állampolgár a katonai szolgálata idején a Brit Királyi Haditengerészet (Royal Navy), s azon belül a Királyi Tengerészgyalogság (Royal Marines) katonája volt, aki ezen kívül különleges egységekben is szolgált. Katonai szolgálata után, s még a Gázai övezetbe történő segélyező útja előtt John Chapmant a brit titkosszolgálatokkal szoros kapcsolatban álló Solas Global nevű brit biztonsági cég is alkalmazta.

A meggyilkolásakor 47 éves James Kirby, szintén brit állampolgár a délnyugat-angliai Bristolban született és élt, s katonaidejét a Brit Hadsereg (British Army) egyik különleges egységében töltve hosszú éveken keresztül mesterlövészként szolgált. A mesterlövészeten kívül kiváló szakértője volt a robbanóanyagok harci alkalmazásának, illetve az ellenség által alkalmazott robbanóeszközök semlegesítésének. (A zsidók által indított levegő-föld rakéta robbanófejével szemben azonban ő is tehetetlennek bizonyult… H. J.) Kirby korábban békefenntartóként Bosznia-Hercegovinában és Afganisztánban is szolgált. S akárcsak John Chapman, a nála tíz évvel fiatalabb James Kirby is a Solas Global biztonsági cég alkalmazottja volt.



Palesztinok viszik ki az egyik segélymunkás holttestét a dir el-balahi kórházból (fotó: Reuters)

A komoly katonai múlttal és tapasztalattal bíró három brit állampolgár közül a 33 éves James (Jim) Henderson volt a legfiatalabb, aki összesen hat esztendeig a Királyi Tengerészgyalogságnál szolgált, akárcsak John Chapman. Henderson egy héttel ezelőtt, húsvéthétfőn távozott volna a Gázai övezetből, azon a napon, amelyen meggyilkolták.



Dir el-Balahban palesztinok nézik a segélymunkások kiégett autóját (fotó: Reuters)

A fentebb röviden bemutatott három személy, korábban a Brit Hadsereg katonái, amint említettük, életük későbbi szakaszában a Solas Global brit biztonsági cég alkalmazásában álltak. S azt is megjegyeztük, hogy a Solas Global cég szoros kapcsolatban áll a brit titkosszolgálatokkal. S mivel a Solas Global legtöbb alkalmazottja a Brit Hadsereg valamelyik különleges egységének a veteránja, ezért nem meglepő, hogy a fentebb bemutatott három meggyilkolt brit állampolgár, John Chapman, James Kirby és James Henderson a brit titkosszolgálat ügynökeként az élelmiszersegély-szállítmány biztosítása mellett az Iszlám Ellenállási Szervezet (Hamász) által a Gázai övezetbe hurcolt izraeli túszok, illetve foglyul ejtett fegyveresek fogva tartási helyének felkutatásával is foglalkozott.



A kiégett autó oldalról (fotó: Reuters)

A Maarív amerikai forrásokra hivatkozva megjegyzi: a három brit állampolgárt pontosan ezért, a túszok fogva tartási helyének felderítésére osztotta be a brit titkosszolgálat a humanitárius segélyszállító szervezet soraiba. A brit titkosszolgálatok a múltban már többször is alkalmazták azt a taktikát, hogy ügynökeiket beépítették különböző humanitárius és segélyszervezetekbe, orvosi ellátást biztosító csoportokba.

Éppen ez az oka annak, hogy a segélymunkások ellen elkövetett gyilkos támadás másnapján Cippora Hotoveli izraeli nagykövetet berendelték a londoni külügyminisztériumba, s magyarázatot kértek tőle arra, hogy az izraeli hadsereg miért gyilkolta meg az izraeli túszok, illetve foglyok fogva tartása helyének felderítésén fáradozó brit titkosszolgálati embereket.

Hering J. – Kuruc.info