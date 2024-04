Háború :: 2024. április 16. 10:24 ::

Iráni külügyminiszter-helyettes: azonnal, soha nem használt fegyverekkel adunk választ egy izraeli támadásra

Irán "mind ez idáig soha nem használt fegyverekkel, másodpercek alatt" adna választ egy esetleges izraeli támadásra - szögezte le hétfő este az iráni külügyminiszter-helyettes az állami televíziónak adott interjújában, melyet a Mehr iráni félhivatalos hírügynökség szemlézett.

"Ez alkalommal nem lenne 12 napjuk várni" - jelentette ki Ali Bakeri Káni arra utalva, hogy a szombat éjjel Izrael ellen intézett iráni drón- és rakétatámadást a teheráni vezetés Izrael Irán damaszkuszi konzulátusa ellen 12 nappal korábban, április 1-jén elkövetett légicsapásával indokolta.

A Mehr idézte az Izrael elleni szombati támadással kapcsolatban Abolfazl Amoeit, az iráni nemzetbiztonsági tanács szóvivőjét is, aki rámutatott arra, hogy a művelet során Irán "semmilyen jelentős erővel bíró fegyvert nem vetett be", ám ő is aláhúzta: a jövőben készek eddig nem használt fegyvereket is használni.

"Minden eshetőségre van forgatókönyvünk" - fogalmazott.

Herci Halevi izraeli vezérkari főnök hétfőn megerősítette, hogy mindenképpen válaszolni fognak a támadásra. "A legkisebb, Irán elleni akcióra is kemény választ fogunk adni" - szögezte le ugyancsak hétfő este Ebrahim Raiszi iráni elnök Tamím bin Hamad Ál Száni katari emírrel folytatott telefonos egyeztetésén, melyen a többi között a gázai fegyveres konfliktus is szóba került.

Mindeközben Abolfazl Sekarcsi, a fegyveres erők szóvivője, akit a Taszním félhivatalos iráni hírügynökség idézett, figyelmeztette a nyugati országokat - név szerint említve az Egyesült Államokat, Franciaországot és Németországot -, hogy nem hagyja válaszlépés nélkül, "ha átlépnek egy határt az Izraelnek nyújtott támogatásban".

"Irán bebizonyította, hogy nem agresszor, nem akarja a háborút szítani; de levágja a lábát bármely agresszornak" - fogalmazott a szóvivő.

"Ahelyett, hogy Irán törvényes műveletét ítélnék el, ne támogassák tovább a törvénytelen izraeli rezsimet, ne ugorjanak fejest az égő kemencébe!" - tette hozzá.

(MTI)