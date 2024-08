Háború :: 2024. augusztus 1. 08:41 ::

Ukrajna immár hivatalosan is csődbe ment - hát persze hogy nem akarják fizetni adósságaikat a zsidók

Aláírta Volodimir Zelenszkij július 31-én azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy fel lehessen függeszteni a külföldi adósságok kifizetését október 1-ig, és így gyakorlatilag államcsődöt lehet jelenteni Ukrajnában, írja a Portfólió. (De persze nem csak október 1-ig fogják felfüggeszteni, ezeknek a pénzeknek búcsút lehet inteni. De persze lesz, akit "kárpótolnak" majd ezzel-azzal, így teljesedik ki Ukrajna kiárusítása - a szerk.)

A szerdai lépés azért volt fontos, mert csütörtökön, augusztus elsején járt le a kétéves törlesztési moratórium, és így a felfüggesztést engedélyező, elnök által aláírt törvénnyel gyakorlatilag egy rendezett csődeseményt lehet levezényelni.

Ennek közvetlen előzménye az, hogy a minap megszületett az ukrán állam és a főbb külföldi kötvénytulajdonosok csoportja között egy előzetes egyezség mintegy 20 milliárd dollárnyi devizaadósság átütemezéséről. Ennek értelmében a piacon lévő kötvényeknél 37% körüli mértékű vágás történik a nominális adósságon. Ez a következő 3 évben 11,4 milliárd dollárnyi adósság kifizetésétől szabadítja meg az ukrán államot.

A Reuters a fejlemények kapcsán megjegyzi, hogy az elnöki aláírással most szentesített, a 2014-es krími orosz annexió utáni második, ukrán államcsőddel még mindig jobb a helyzet Ukrajna hosszabb távú adósságfelvételi kilátásai kapcsán, mintha anélkül jelentett volna csődöt az állam most, hogy megszületett volna az egyezség a külföldi hitelezőkkel. Az előzetes alkut egyébként még el kell fogadnia a külföldi kötvénybefektetőknek, ami még akár több hétbe is beletelhet.