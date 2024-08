Háború, Zsidóbűnözés :: 2024. augusztus 6. 18:57 ::

Izraeli miniszter: jogos és igazságos lenne kétmillió gázai éheztetése és szomjaztatása

„A mai globális valóságban lehetetlen háborúzni. A világon senki nem engedné meg nekünk, hogy éheztessünk és szomjaztassunk kétmillió embert, hiába lenne jogos és igazságos, míg vissza nem adják a túszokat” – idézi Bezalel Szmotricsot, Izrael ultracionista pénzügyminiszterének nyilatkozatát a Telex által szemlézett CNN.



Fotó: Kobi Wolf/Bloomberg/Getty Images

Ez egy konferencián merült fel, amin Szmotrics arról beszélt, hogy Izraelnek át kéne vennie a Gázába érkező segélycsomagok elosztási feladatát, mert jelenleg ezt a Hamász végzi, és a szervezet a szállítmányok nagy részét szerinte ellopja. A miniszter szerint már megnyerték volna a háborút, ha elkezdhették volna kiéheztetni az övezetet.

A Gézai övezetbe való bejárást Izrael ellenőrzi, de bent már valóban segélyszervezetek osztják szét a beérkező szállítmányokat. Bár korábban is felmerült már, hogy ezeket a Hamász rendszeresen ellopja, de még senki – Izrael sem – mutatott be semmiféle bizonyítékot, ami ezt támasztaná alá. Eközben az ENSZ szerint Izrael háborúja során így is éhezik a lakosság.

A Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze elfogatóparancs kiadását kéri Benjámin Netanjahura és a Hamász vezetőire, többek között a civil lakosság éheztetése mint hadviselési módszer elkövetése miatt.

Ezeket a vádakat az izraeli miniszterelnök tagadja. Szerinte ha a palesztinok nem kapják meg a segélycsomagokat, akkor az nem Izrael, hanem a szállítmányokat ellopó Hamász hibája. Szmotrics szerint az övezet a követkző két évben háborús zóna lesz, így nincs szükség az infrastruktúrára.

„Nincs szükség a csatornák dugulásmentesítésére, nincs szükség oktatásra, nincs szükség szociális ellátásra. Gáza a következő két évben háborús övezet lesz. Élelemre, némi gyógyszerre és minimális higiéniai ellátásra – vízre, csatornára – van szükség. Ennyi az egész.”