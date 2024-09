Benjamin Netanjahu elítélte az Egyesült Királyság kormányát azért, mert az felfüggeszt egyes Izraelbe irányuló fegyverexport-engedélyeket. Az izraeli miniszterelnök szégyenletes döntésnek nevezte a munkáspárti kormány döntését, ami szerinte felbátorítja a Hamászt.

Netanjahu állítása szerint országa azért is háborúzik, hogy "megvédje" az október 7-ei támadás alkalmával ejtett brit túszokat. "Ez a szégyenletes döntés nem fogja megváltoztatni Izrael eltökéltségét, hogy legyőzze a Hamászt, a népirtó terrorszervezetet, amely október 7-én kegyetlenül meggyilkolt 1200 embert, köztük 14 brit állampolgárt" – írta.

Az izraeli miniszterelnök azt írta, hogy a Hamász "több mint 100 túszt tart fogva, köztük 5 brit állampolgárt. (…) Brit fegyverekkel vagy anélkül, Izrael meg fogja nyerni ezt a háborút, és biztosítani fogja közös jövőnket."

