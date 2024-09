Háború :: 2024. szeptember 23. 15:51 ::

"Küszöbön áll a támadás" - több tízezer libanonit szólítottak fel menekülésre a zsidók, pánik tört ki az országban

Izrael felszólította a libanoni határ túloldalán található települések lakóit, hogy „küszöbön áll a támadás”, ezért hagyják el otthonaikat. Az izraeli haderő (IDF) arab nyelvű közösségi oldalain közölte, hogy azokat a házakat fogják támadni, melyek alatt a hírszerzési adatok szerint a Hezbollah rejtekhelyei és titkos raktárai találhatók. A libanoni civileknek címzett közlemény szerint "a Hezbollah hazudik nektek, és kész feláldozni titeket. Rakétái és drónjai értékesebbek számára az életeteknél".



Fotó: Aziz Taher / Reuters

Izrael mintegy 60 ezer háztartást telefonon is evakuálásra szólított fel, azonban hétfőn a libanoni távközlési cég ezeket a robocall-hívásokat blokkolni kezdte, mert az ország több pontján is pánik tört ki; a kormány leállította a nem életmentő műtétek végrehajtását, a szülők hazaviszik gyerekeiket az iskolákból.

#عاجل ‼️ سكان القرى اللبنانية: الغارات ستبدأ على المدى الزمني الوشيك - اخلوا البيوت التي اخبئ فيها #حزب_الله الأسلحة فورًا! حزب الله يكذب عليكم ويضحي فيكم. حزب الله يقول إنكم بيئته وأنكم جمهوره لكن يبدو أن صواريخه ومسيراته أغلى وأهم بالنسبة له منكم. pic.twitter.com/mzw3oEjB9y September 23, 2024

A Hezbollah és Izrael viszonya mindig is ellenséges volt, azonban a 2006-os háború óta alapvetően hallgattak a fegyverek a határon. 2023. október 8-án, egy nappal a Hamász Izrael elleni támadása és az izraeli gázai csapások kezdete után a Hezbollah elkezdte rövid hatótávolságú rakétákkal és drónokkal támadni a határ közelében található izraeli támaszpontokat és állásokat. Azóta az izraeli hadsereg, az IDF is rendszeresen hajt végre csapásokat a Hezbollah ellen. Észak-Izraelben a határövezetből 80 ezer izraeli lakost kellett kitelepíteni, közben a másik oldalon is nagyjából százezer ember járt hasonlóan.

A konfliktus a nyár folyamán fokozatosan súlyosbodott – a Hezbollah egyre több rakétát lőtt ki izraeli célpontokra, az IDF pedig egyre érzékenyebb veszteségeket okozott légi- és dróncsapásaival. Szeptemberben azonban Izrael a szó szoros és átvitt értelmében is óriásit robbantott, amikor a Hezbollah távközlési eszközeibe rejtett robbanóanyaggal – ártatlan civileken kívül – két nap alatt több ezer fegyverest, aktivistát és tisztségviselőt sebesített és ölt meg, majd pedig egy bejrúti ház alatti rejtekhely elleni légicsapásban gyakorlatilag lefejezte a Hezbollah különleges műveleti egységét.

A Hezbollahhal szoros együttműködésben ügyködő Iráni Forradalmi Gárda a Reuters hétfőn publikált értesülései szerint „minden kommunikációs eszközének használatát felfüggesztette”, miután a múlt héten nagyszabású robbantássorozattal derült fény arra, hogy Izrael a libanoni szervezet által használt személyhívókat és rádió-adóvevőket is robbanóanyaggal tuningolta fel.

Az elmúlt napokban több izraeli vezető is deklarálta, hogy az akciósorozat azt jelenti, hogy Izrael kész keményebb katonai fellépésre is annak érdekében, hogy a Hebollah egységei és tüzérségi eszközei ne fenyegethessék Észak-Izraelt. A „keményebb fellépés” pontos jellege nem ismert, azonban elmúlt napokban a heves, ámde stratégiai szintű kárt nem okozó Hezbollah-rakétacsapások mellett fokozódtak a Libanon számos régióját célzó légitámadások.

Hétfőn az IDF szerint nem kevesebb mint 300 célpontot támadtak izraeli harci repülők és drónok.

A célpontok jellege és a veszteségek nem ismertek, azonban arab nyelvű források izraeli szőnyegbombázásokról számolnak be. Az IDF közlése szerint a Hezbollah „több tucat” rakétát lőtt Izrael területére, ezeket azonban vagy elfogta a Vaskupola, vagy pedig senkiföldjére hullottak.

Frissítés: Libanonban is elkezdődött a nők és gyerekek legyilkolása

Százan meghaltak és legkevesebb háromszázan megsebesültek a Libanon déli részén végrehajtott izraeli légicsapásokban a libanoni egészségügyi minisztérium hétfői bejelentése szerint. Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy Izraelben a Hezbollah libanoni síita fegyveres szervezet rakétái sebesüléseket és tüzeket okoztak.

Az izraeli légierő hétfő reggel óta a Hezbollahhoz tartozó több mint háromszáz célpontot támadott, ezt a számot a vezérkari főnök is megerősítette a tel-avivi főhadiszálláson. A légicsapásokban életét vesztette a Hezbollah egyik magas rangú tisztviselője, Ali Aburia.

A libanoni áldozatok között nők, gyerekek és egészségügyi dolgozók is voltak az ország egészségügyi minisztériuma szerint, s az ott élők tömegesen menekülnek az ország északi része felé. Egy libanoni telefontársaság azt jelentette, hogy Izrael több mint nyolcvanezer telefonhívással figyelmeztette a dél-libanoniakat, hogy hagyják el otthonaikat.

A Hezbollah közölte, hogy válaszul rakétákat lőtt ki Izrael katonai létesítményeire. Az izraeli hadsereg szóvivője szerint mintegy harmincöt libanoni rakétát észleltek Cefat térségében, ezek közül több lövedék nyílt, lakatlan területen csapódott be, és többet elfogtak. Számos rakéta ért földet a Kineret- vagy Genezáret-tó környékén.

A lezuhanó lövedékek nyomán kitört tüzek eloltására hét tűzoltóegységet hívtak a libanoni határtól mintegy negyven kilométerre fekvő Amiad kibuc térségébe.

Ketten könnyebben megsebesültek Észak-Izraelben, a goláni kereszteződésben egy lezuhanó rakéta miatt. Egy 59 éves férfit repesz sebesített meg, egy 25 éves férfi pedig az óvóhelyre tartva szenvedett el sebesülést. Három további sebesültet szállítottak a tiberiasi kórházba.

„Olyan napok előtt állunk, amikor a közvéleménynek higgadtságot, fegyelmet és teljes engedelmességet kell mutatnia a polgári védelem utasításainak betartásában”- mondta Joáv Galant védelmi miniszter hétfőn.