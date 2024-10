Háború :: 2024. október 9. 09:32 ::

Az általuk kiprovokált iráni csapás miatti "megtorlásról" egyeztet Netanjahu Bidennel

Joe Biden várhatóan szerdán telefonbeszélgetést folytat Benjámin Netanjahuval az esetleges iráni csapás tervéről – jelentette kedd este az Axios három meg nem nevezett amerikai tisztségviselőre hivatkozva. Az egyeztetésre akkor kerülhet sor, amikor Izrael nagyobb támadásokat fontolgat, amelyek jelentősen eszkalálhatják a regionális háborút – írja a The Guardian nyomán a 24.

– A hívást arra akarjuk felhasználni, hogy megpróbáljuk korlátot szabni az izraeli megtorlásnak – idézte az Axios az egyik amerikai tisztviselőt.

A tisztviselő szerint az USA azt akarja elérni, hogy Izrael olyan iráni célpontokat támadjon, amelyek jelentősek, de nem aránytalanok. A Reuters egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva külön is megerősítette, hogy a hívásra sor kerül, és arról számol be, hogy a két vezető várhatóan a Hamásszal és a Hezbollahhal való konfliktusokról is tárgyalni fog.