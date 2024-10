Háború :: 2024. október 16. 13:40 ::

A háborút át kell helyezni orosz területre, Putyin megőrült - ilyen baromságokon alapul Zelenszkij híres "győzelmi terve"

Volodimir Zelenszkij szerdán bemutatta az ukrán törvényhozásban azt a "győzelmi tervet", amelyről hetek óta beszéltek, valamint a nemzetközi sajtóban is napvilágot láttak bizonyos jelentések róla.



Zelenszkij ma a "győzelmi terv" ismertetése közben - a hallgatóság sem nevetni, sem sírni nem mer, senki sem akarja golyóval a fejében végezni... (fotó: ukrán elnöki hivatal)

Zelenszkij az utóbbi hetekben több nemzetközi vezető politikussal is ismertette a tervet (és így fog tenni várhatóan a jövőben is, csütörtökön és pénteken például elképzelhető, hogy az Európai Unió állam- és kormányfői is megismerik azt). Korábban megígérte azt is, hogy a tervet az ukrán nyilvánossággal is ismertetni fogja, még ha nem is teljes egészében.

Ez szerdán meg is történt: egy öt pontból álló tervet ismertetett, amelynek három titkos melléklete is van.

Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint Zelenszkij elmondta, hogy a béketerv végrehajtása Ukrajna partnereitől függ, nem pedig Oroszországtól. Hangsúlyozta, hogy Oroszország "nem keresi a becsületes békét", és a lap beszámolója szerint azt is mondta, hogy Vlagyimir Putyin "megőrült".

Szerinte az orosz elnök mindenképp háborút akar, és ezen nem fog változtatni, ha nem kényszerítik rá, mindenkivel szemben süket marad.

Zelenszkij szerint Ukrajnának és partnereinek közösen kell megváltoztatniuk a körülményeket úgy, hogy a háború véget érjen, hogy az Orosz Föderáció "békére kényszerüljön".

Mint mondta, a terv első pontja az, hogy Ukrajna meghívást kapjon a NATO-ba (ezt az egy pontot már korábban is nyilvánosságra hozta). Ezután ismertette a többi pontot is.

A második pont az ukrán védelem "visszafordíthatatlan" megerősítése és a "háború áthelyezése az Orosz Föderáció területére". Ennek a pontnak van egy titkos függeléke is, amelyet nem hozott nyilvánosságra az elnök.

A harmadik pont az oroszok (további) agressziótól való elrettentése. Ennek szintén van egy titkos függeléke, amelyet az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Olaszország vezetői ismerhettek csak meg. Ukrajna ebben a pontban azt javasolja, hogy a területén egy átfogó, nem nukleáris csomagot helyezzenek el a további orosz agresszió elrettentésére.

A negyedik pont Ukrajna stratégiai és gazdasági potenciáljára vonatkozik. Ennél is van egy titkosított rész, amelyet az Egyesült Államokkal és az EU-val osztanak meg. Ebben a pontban a partnerekkel való egyezségeket részletezték.

Az ötödik pont a háború utáni időszakra szól. Ebben azt írták, hogy az ukrán tapasztalatokat az egész "Szövetség" (itt a NATO-ra utalhattak) és Európa védelme érdekében kell felhasználni. Kijev e ponton felajánlja, hogy a háború után az Európában állomásozó haderőt ukrán katonákkal helyettesíti.

Zelenszkij ezt követően arról is beszélt, hogy ha most elkezdik a "győzelmi terv" végrehajtását, akkor 2025-ben szerinte lehet esély arra, hogy lezárják a háborút.

– A győzelmi terv azonnali sürgősségű. Ezek olyan pontok, amelyek többségét egy konkrét ütemtervben részletezik. Ha ezzel az elképzeléssel, ezzel a konkrét győzelmi tervvel már most elkezdünk haladni, legkésőbb jövőre véget vethetünk a háborúnak – állította.

Az államfő parlamenti beszédén részt vettek a kormány tagjai és a legfőbb katonai vezetők, valamint több diplomata is. A beszéd után a parlament és a parlamenti frakció vezetésével is találkozót tart.