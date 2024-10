Háború :: 2024. október 16. 20:36 ::

Irán megbízásából egy tudós meggyilkolására készülő férfit tartóztattak le Izraelben

Letartóztattak Izraelben egy 35 éves férfit, aki Irán megbízásából egy tudós meggyilkolására készült - jelentette be szerdán az izraeli rendőrség és ügyészség.

Az Izrael középső részén élő Vlagyimir Verhovszkij ellen külföldi ügynökkel való kapcsolattartás, fegyverviselés és -szállítás, valamint terrorbűncselekmény elkövetését célzó összeesküvés miatt emeltek vádat.

A vádirat szerint Verhovszkij 2024 augusztusában kapcsolatba lépett egy férfival, aki Kanadában élő izraeliként, Eli néven mutatkozott be, de valójában az iráni hírszerzésnek dolgozott. Ez utóbbiról Verhovszkijnak nem volt tudomása, de azt tudta, hogy "Eli" ellenséges Izraellel szemben. Ennek ellenére több megbízását is teljesítette, amelyekért húsz és kétszáz dollár közötti összegeket kapott kriptovalutában. A "feladatokat" angolul egyeztették a Telegramon.

Verhovszkij egyebek között „Hitler=Netanjahu” graffitit festett fel különböző helyszíneken angolul és héberül, felvételeket készített tel-avivi tüntetéseken, szeptemberben pedig információkat gyűjtött egy tel-avivi lakosról. Azt is elvállalta, hogy százezer dollárért meggyilkol egy izraeli tudóst, majd e célból átvett valakitől egy lőfegyvert. A hatóságok ezután fogták el. Elfogása előtt két nappal a Sin Bet belbiztonsági szolgálat letartóztatott két másik izraelit is, aki szintén iráni megbízásból szabotázsakciókat hajtott végre, és egy magas rangú izraeli tisztségviselő meggyilkolását is tervezte.

(MTI)