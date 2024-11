Háború, Külföld :: 2024. november 3. 20:20 ::

ENSZ-jelentés készült a húszi lázadókról, míg Izraelről természetesen nem

A jemeni húszi lázadók Irán, iraki fegyveres csoportok, a libanoni Hezbollah milícia fegyveresei és mások támogatásával korlátozott képességekkel rendelkező helyi fegyveres csoportból erős katonai szervezetté váltak, amely az ellenőrzése alatt álló területeken kívülre is kiterjeszti műveleti képességét - írták az ENSZ szakértői a Biztonsági Tanácsnak benyújtott jelentésükben.

Az Irán által támogatott húszik az Izrael és a Hamász között dúló gázai háborút kihasználva növelték ázsiójukat a térségben - mutatnak rá az 537 oldalas elemzésben.

A Hamász Izrael ellen végrehajtott támadását és a gázai zsidó offenzívát követően a húszik - mintegy beszállva a háborúba a Hamász oldalán - elkezdték rakétákkal támadni a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben közlekedő hajókat, és ez jelentős zavart okozott a globális tengeri áruszállításban a kulcsfontosságú geopolitikai térségben.

Az ENSZ szakértőinek elemzése szerint a húszik annak ellenére, hogy állításuk szerint csak Izraelhez és nyugati szövetségeseihez köthető hajókat támadnak, válogatás nélkül vettek célba mindenféle hajót.

2023. november 15. és 2024. július 31. között legkevesebb 134 támadást hajtottak végre teherhajók, valamint amerikai és brit hadihajók ellen az említett vizeken - derült ki a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettől, az Egyesült Államoktól és Nagy-Britanniától származó adatokból.

"A lázadószervezet tengeri akciókra való áttérése növelte befolyását a régióban" - állapították meg az ENSZ szakértői. Hozzátették: "a második világháború óta nem fordult elő ilyen súlyos, civil hajók elleni támadássorozat viszonylag fejlett fegyverrendszerekkel". A húszik a szakértők szerint új, Hatem-2 típusú ballisztikus rakétákat is bevetettek.

Az ENSZ szakértői paneljében fegyverekkel, pénzügyekkel, regionális ügyekkel, nemzetközi humanitárius joggal és fegyveres csoportokkal foglalkozó szakemberek vettek részt Indiából, Egyiptomból, Svájcból, Belgiumból és a Zöld-foki-szigetekről.

A testület értesülései szerint a húszik összehangolják műveleteiket az al-Kaida Arab-félszigeten működő ágával, és erősítik kapcsolataikat az al-Kaidához kötődő szomáliai al-Shabaab fegyveres csoporttal.

A szakértők által közölt adatok szerint míg a húszi fegyveresek létszáma 2015-ben 30 ezer volt, 2022-ben már elérte a 220 ezret, és jelenleg 350 ezer.

A szervezet átalakulását az iráni Forradalmi Gárda elithadsereg, a Hezbollah és iraki szakemberek, technikusok által biztosított katonai eszközök és kiképzés tette lehetővé.

Az ENSZ-jelentés arra is figyelmeztetett, hogy a húszik a jemeni kormány ellen is fokozták katonai akcióikat. "A belső katonai helyzet törékeny, és bármilyen belső vagy külső kiváltó ok a katonai összecsapások újrakezdéséhez vezethet" - írták a szakértők.

(MTI nyomán)