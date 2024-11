Háború :: 2024. november 7. 11:14 ::

Állítólag ezek a forgatókönyvek hevernek Trump asztalán az orosz-ukrán háború lezárására

Donald Trump megválasztott amerikai elnök többször is ígéretet tett arra, hogy gyorsan véget vet az orosz–ukrán háborúnak, ám pontos terveiről nem beszélt. Trump köréből származó információk alapján a The Wall Street Journal arról ír, tanácsadói több különböző tervet is az asztalára tettek, melyekből majd ő fog választani.



Fotó: Al Drago / Bloomberg / Getty Images

A Trump legszorosabb körében lévő tanácsadók között nincs egyetértés azt illetően, hogyan zárnák le az ukrajnai háborút. Az előző Trump-kormány külügyminisztere, Mike Pompeo, aki most a védelmi tárca várományosa, valószínűleg olyan rendezést szeretne, ami nem jelentene nagy győzelmet Moszkvának. Mások, például Richard Grenell, aki külügyminiszter vagy nemzetbiztonsági tanácsadó lehet, a lehető leghamarabb lezárnák a háborút, még ha ehhez Kijevnek súlyos engedményeket is kellene tennie. A tervek között hasonlóság azonban, hogy

nem Joe Biden politikáját vinnék tovább, amely szerint Ukrajnának kell döntenie arról, mikor induljanak el a béketárgyalások, hanem befagyasztanák a konfliktust, melynek során az oroszág területének 20 százalékát már elvesztette.

Három Trump-közeli forrás szerint az egyik forgatókönyv azt tartalmazza, hogy Ukrajna elfogadja, hogy az elkövetkező 20 évben nem fog csatlakozni a NATO-hoz, cserébe az Egyesült Államok továbbra is fegyverekkel támogatná az Oroszország elleni harcát.

E terv szerint egy 1200 kilométeres demilitarizált övezetet hoznának létre a jelenlegi frontvonalak mentén. Az nem világos, ki tartaná fent az övezetben a rendet, de amerikai katonákat nem küldenének, így valószínűleg európai országoknak kellene biztosítani a békefenntartást.

Ez a terv hasonlít ahhoz, amit JD Vance megválasztott alelnök mondott szeptemberben: eszerint megerősített demilitarizált zónákat hoznának létre, Ukrajna pedig katonailag semleges maradna.

Egy másik terv szerint, amelyet Keith Kellogg és Fred Fleitz jegyez, addig nem adna Washington fegyvereket Ukrajnának, amíg Kijev bele nem egyezik a Moszkvával folytatott béketárgyalásokba.

Ukrajnának pedig "diplomáciai úton kellene területeket visszaszereznie".