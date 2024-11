Háború :: 2024. november 11. 14:13 ::

A Hezbollah szerint nem kaptak semmiféle ajánlatot a tűzszünetre

A Hezbollah egyik szóvivője azt közölte hétfőn, hogy nem kaptak semmiféle hivatalos ajánlatot a tűzszünetre, miközben az izraeli külügyminiszter azt állította, hogy sikerült előrelépéseket elérni az erről folytatott tárgyalásokon, az izraeli sajtó pedig már arról írt, hogy a kormány jóváhagyott egy tűzszüneti javaslatot.

Mohammad Afif Hezbollah-szóvivő újságírók előtt Bejrútban azt mondta, Donald Trump amerikai választási győzelme óta "történt kapcsolatfelvétel Washington, Moszkva, Teherán és más fővárosok között", de egyelőre "semmi hivatalos ajánlat nem érkezett sem a Hezbollah, sem a libanoni állam felé". Továbbra is a "tapogatózás" fázisában vannak, és egyelőre még csak ötleteket cserélnek és tárgyalnak a felek - tette hozzá.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter úgy nyilatkozott hétfőn: történt előrelépés, de a legnagyobb kihívás továbbra is az, hogyan lehet majd a gyakorlatban megvalósítani mindazt, amiben a tárgyalásokon elméletben megegyeznek.

A Jiszrael Hajom című újság vasárnap arról írt, hogy jelentős haladást értek el a tűzszünetről folytatott diplomáciai egyeztetéseken, a Jediót Ahronót című lap pedig hétfőn már úgy értesült, hogy Izrael és Libanon konkrét tűzszüneti tervezetről egyeztet Amos Hochstein, az amerikai elnök közel-keleti megbízottja közvetítésével.

A Hezbollah szóvivője sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy az izraeli hadsereg továbbra sem tart egyetlen falut sem megszállás alatt Dél-Libanonban.

"Negyvenöt nap véres harc után az izraeli ellenség továbbra is képtelen egyetlen települést is elfoglalni" Libanon déli részén - mondta Mohammad Afif. Azt állította, hogy a Hezbollah harcosai Hiam városban vissza tudták szorítani az izraeli katonákat mintegy hat kilométerre a határól, és az izraeli hadsereg betörési próbálkozásai Bint Dzsebilnél is sikertelenek voltak.

Az izraeli hadsereg szeptember 30. óta folytat szárazföldi offenzívát Libanon déli térségében, és rendszeresen mér csapásokat a határ menti falvak épületeire, de nem vonja megszállás alá azokat a településeket. A Hezbollah azzal vádolta meg Izraelt, hogy "senki földjét" próbál kialakítani a határ közelében.

Mohammad Afif cáfolta, hogy a Hezbollah rakétakészletei csökkentek volna az izraeli támadások következtében, és hangoztatta, hogy a milícia készen áll egy elhúzódó háborúra.

(MTI nyomán)