Economist: elmozdíthatják Zelenszkijt - egyelőre még arra kérik, távozzon emelt fővel

Egyre súlyosabb hatalmi harc van kialakulóban Ukrajnában; hiába a háború, nem zárható ki teljesen, hogy Volodimir Zelenszkij nem marad sokáig a helyén – írja az Economist nyomán a Portfólió. Külső és belső forrásból is egyre nagyobb nyomás helyezkedik az elnökre - állítják.



A lap arról szerzett információkat, hogy Zelenszkijnek már akadt is egy kihívója, aki úgy látja, hogy az országnak választásra van szüksége.

Szép csendben el is kezdték már az erre való előkészületeket, de még nem mernek semmilyen nyilvános bejelentést tenni, tartva attól, hogy az elnöki hivatal támadást indít ellenük.

A lap kitér arra is, hogy Zelenszkij népszerűsége rendkívüli mértékben leromlott a háború első hónapjai óta: ha most választás lenne, és a kihívója Valerij Zaluzsnij volt ukrán főparancsnok lenne, lehet, hogy meg is bukna a mostani vezető.

Más ellenzéki vezetőkkel szemben jobban teljesítene – tették hozzá.

A cikkben még az olvasható, hogy vannak, akik arra kérik Zelenszkijt, hogy távozzon az ország éléről emelt fővel, mivel még mindig viszonylag népszerű vezető, aki „egyesítette az országot a háborúban”.

Most, hogy a dolgok nem alakulnak túl jól, távozni tudna még úgy, hogy a reputációja nem sérül jelentősen – írják.

Az Economist arról is információkat szerzett, hogy Zelenszkij valószínűleg nincs tisztában azzal, hogy milyen rosszul állnak a dolgok a frontvonalakon, mivel tanácsadói és katonai vezetői folyamatosan szépítik neki a híradásokat.

A háború menetének és a háború alakulásának tekintetében valószínűleg sokat befolyásol majd az, hogy pontosan milyen külügyi döntéseket hoz majd a Trump-kormány – jegyzi meg a lap. Ez a kérdés, illetve a választásokkal kapcsolatos kilátások most a fő beszédtéma Ukrajnában (a háború mellett).

Statárium idején egyébként nem lehet választásokat rendezni Ukrajnában, ezért is nem volt tavaly ilyen esemény, hiába járt le Volodimir Zelenszkij elnök mandátuma.