Háború :: 2024. november 18. 18:42 ::

Ferenc pápa szerint Izrael népirtást követhet el

A jóérzésű emberek előtt nem titok, hogy amit Izrael művel a Gázai övezetben, az népirtás. Azonban a politikai életben, a nemzetközi jogi világban ez sosincs kimondva, mert annak súlyos következményei lennének. Márpedig ha hihetünk a híreknek, Ferenc pápa ilyen irányba szeretné terelni a dolgok folyását.



Fotó: Aessandra Benedetti / Corbis / Getty Images

Az ENSZ meghatározása szerint a népirtás részét képezik azok a cselekmények, amelyek egy nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges megsemmisítését célozzák.

Ferenc pápának pedig hamarosan megjelenik egy új könyve, amelyben felveti, hogy Izrael valóban népirtást követ el. A Katolikus Egyház feje pedig vizsgálatot is sürget a bűncselekmények kivizsgálására.

Jelen ismeretünk szerint a gázai egészségügyi minisztérium közlése alapján eddig 43 ezer ember lelte halálát. „Gondosan meg kell vizsgálnunk, hogy ez belefér-e a jogászok és nemzetközi testületek definícióiba” - jelentette ki Ferenc pápa. Az Egyesült Nemzetek Szervezete a közelmúltban adatokkal alátámasztva arról számolt be, hogy a gázai háborúban bekövetkezett halálesetek csaknem 70 százaléka nők és gyermekek körében történt.

Bár ne szaladjunk túlzottan előre, és ne legyünk naivak se, de kettős jelentősége volna, ha nemzetközileg is elismernék azt, hogy amit Izrael folytat, népirtás.

1. Természetesen ilyenkor nemzetközi bíróság elé lehetne állítani a bűnösöket. Ameddig nincs hivatalosan népirtássá minősítve, addig ez nem tehető meg.

2. Ugyan a pápa személye sokkal inkább szimbolikus a nyugati világban, tekintve, hogy a kereszténység valódi jelentősége visszaszorult, de az kétségtelen, hogy még így is odafigyelnek arra, amit mond.

Ugyanakkor arról az aspektusról is beszélnünk kell, hogy ez markánsan gyengítené Izrael megítélését is világszerte. Egy olyan államról beszélnénk akkor, amely népirtást követett el. S természetesen a dominó itt már nem állna meg, mert nem csupán a tavaly október óta eltelt esetekről lenne szó, hanem az azt megelőző évtizedekről is.

S természetesen az is pikáns kérdés volna, hogyan reagálna erre a magyar kormány, a Fidesz... Nyilván szokás szerint a végsőkig kitartana a mellett, hogy itt szó nincs népirtásról, Izrael csupán "önvédelmet" gyakorol...

Lantos János - Kuruc.info