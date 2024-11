Donald J. Trump megválasztott elnök választása a nemzeti hírszerzés igazgatói posztjára "riadalmat keltett a nemzetbiztonsági tisztviselők körében".

2017-ben, amikor még demokrata kongresszusi képviselő volt, Tulsi Gabbard Szíriába utazott, és találkozott az ország tekintélyelvű elnökével, Bassár al-Aszaddal. Azzal is megvádolta az Egyesült Államokat, hogy támogatja az ottani terroristákat. Egy nappal azután, hogy Vlagyimir Putyin 2022-ben megkezdte Ukrajna teljes körű invázióját, Gabbard az Egyesült Államokat és a NATO-t hibáztatta a háború kiprovokálásáért, mivel figyelmen kívül hagyták Oroszország biztonsági aggályait − sorolja "bűneit" a The New York Times.